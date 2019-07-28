Сборная России – третья в общем зачете ЧМ-2019 по водным видам спорта

В южнокорейском Кванджу завершился чемпионат мира по водным видам спорта.
Сборная России завоевала 12 золотых, 11 серебряных и семь бронзовых наград. Россияне заняли третье место в общекомандном зачете, уступив китайцам (16-11-3) и американцам (15-11-10).
Эти же команды в этом же порядке стали лучшими на чемпионате мира 2015 года в Казани.
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