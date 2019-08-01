Юлия Ефимова: Я закрытый человек по жизни, переживаю, если допустила людей, а меня предают - Советский спорт
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01 августа 2019 16:46ПлаваниеЛипкин Антон

Юлия Ефимова: Я закрытый человек по жизни, переживаю, если допустила людей, а меня предают

Ефимова завоевала три медали на чемпионате мира в Кванджу.

Шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова рассказала о том, как общается с соперницами.

«Мы, конечно, не лучшие друзья, но есть приятные девчонки, – приводит слова 27-летней Ефимовой официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Хотя я довольно закрытый человек по жизни. Очень переживаю, если допустила людей, а меня предают».

На завершившемся чемпионате мира в Кванджу (Южная Корея) Ефимова завоевала три медали: золотую – на дистанции 200 метров, серебряную – на дистанции 100 метров и бронзовую – на дистанции 50 метров (все – брассом). Всего у нее за карьеру 17 медалей чемпионатов мира (6+7+4).

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