Антон Чупков: Сунь Ян реально вел себя некрасиво, пока бразильские пловцы ему не «наваляли»

– Есть борзые пловцы, например, Сунь Ян. Раньше он реально вел себя некрасиво. Тогда бразильские пловцы разобрались с ним, после того, как он обидел девочку из их сборной. Не знаю, случайно он тогда задел ее или нет. Вроде бы после этого ему «наваляли». За Янем реально бегают пять человек: один держит телефон, другой подает инвентарь. Он просто как ребенок. Не знаю, как он живет дома, – приводит слова Чупкова RT.
Отметим, что в сентябре прошлого года китайский пловец отказался сдавать мочу допинг-офицеру, после чего разбил молотком контейнер с пробой крови, за что был наказан Международной федерацией плавания (FINA).
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