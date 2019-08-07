Антон Чупков: После чемпионата мира отдых нам только снится - Советский спорт
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07 августа 2019 12:22Плавание

Антон Чупков: После чемпионата мира отдых нам только снится

Чупков стал гостем пресс-центра «Советского спорта».

Чемпион и рекордсмен мира на дистанции 200 метров брассом Антон Чупков рассказал о планах после чемпионата мира в Кванджу.

«Отдых нам только снится! Пока много разных дел, в основном – интервью, – сказал 22-летний российский пловец в пресс-центре «Советского спорта». – График плотный.

Потом, 15 августа, летим в Испанию – на восстановительный сбор. Туда отправятся почти все ребята, что были в Корее. Но это будет практически отпуск. Одна тренировка в день – не знаю, утром или вечером. А так – пляж, море, солнце и песок… Мне тренер так и сказал: «Себя не мучай, отдыхай, расслабляйся».

Полностью интервью с Чупковым читайте на сайте «Советского спорта» в ближайшее время.

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