Скончался первый тренер Владимира Сальникова Всероссийская федерация плавания (ВФП) сообщила о смерти известного тренера Глеба Петрова.

Специалист скончался 2 октября на 83-м году жизни.

Глеб Петров дважды возглавлял сборную страны по плаванию – с 1990 по 1992 и с 2002 по 2005 годы. Он – первый тренер четырехкратного олимпийского чемпиона Владимира Сальникова и призерки Игр-1988 Елены Дендеберовой.

Глеб Петров – заслуженный тренер России, заслуженный работник физической культуры и спорта, кавалер ордена «Знак Почета».

Президент ВФП Владимир Сальников выразил соболезнования родным и близким Петрова.