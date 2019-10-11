Морозов завоевал золото Кубка мира на дистанции 50 метров вольным стилем Российский пловец Владимир Морозов завоевал золото на дистанции 50 метров вольным стилем на пятом этапе Кубка мира в Берлине.

Загрузка... Россиянин показал в финале время 21,55 секунды. Второе место занял Косуке Мацуи (21,93) из Японии, третье - американец Майкл Эндрю (22,03). Еще один российский пловец Григорий Тарасевич стал бронзовым призером на дистанции 200 метров на спине с результатом 1 минута 59,93 секунды, уступив японцу Ресукэ Ириэ (1.56,46) и чеху Томашу Франта (1.59,91).