Двукратный призер Олимпийских игр пловец Смирнов умер в возрасте 62 лет - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
17 октября 2019 18:45Плавание

Двукратный призер Олимпийских игр пловец Смирнов умер в возрасте 62 лет

Двукратный призер Олимпийских игр 1976 года в соревнованиях по плаванию Андрей Смирнов умер на 63-м году жизни, сообщает пресс-служб Всероссийской федерации плавания.

«16 октября 2019 года на 63-м году жизни скончался заслуженный мастер спорта СССР, двукратный призер Олимпийских игр 1976 года в Монреале Андрей Владиславович Смирнов», - говорится в сообщении.

Серебряную медаль Олимпийских игр 1976 года Андрей Смирнов завоевал в составе эстафеты 4х200 м вольным стилем (участник предварительного заплыва), бронзовую – в комплексном плавании на дистанции 400 метров.

Медведев превратился в монстра. Почему он «разрывает» Тур? Даниил Медведев сыграл шесть финалов подряд, взял два «Мастерса» и обошел Федерера в чемпионской гонке ATP. «Советский спорт» – о том, почему он так крут. И чего ждать от него дальше. 16.10.2019 09:00 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Даниил Медведев: Дзюба выпрыгнет выше, а пробегу быстрее я Хачанов на тай-брейке обыграл Кольшрайбера на «Кубке Кремля» Даниил Медведев: Звание ЗМС показывает, что мои результаты действительно сумасшедшие
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев
Матч с Кипром Россия смотрела, шотландцев – проспала. Новые ТВ-рейтинги Опубликованы телевизионные рейтинги минувшей недели. Трансляция игры на Кипре установила футбольный рекорд года, зато вторая победа сборной в «прокате» провалилась. 16.10.2019 16:00 Футбол Тигай Лев
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Сергей Чепиков: На первые этапы Кубка мира акцентировано едет сборная России Подчуфарова будет выступать за Словению Логинов и Миронова выиграли золотые медали на чемпионате России
Берг забил Испании, Крал победил Англию. Легионеры РПЛ в матчах за свои сборные Октябрьская пауза на матчи сборных для футболистов РПЛ удалась на славу. 16.10.2019 17:30 Футбол Зибрак Артем
Кучеров, Василевский размялись в Монреале перед мегабитвой в Бостоне «Тампа-Бэй» победила «Монреаль». Кучеров сделал две голевые передачи, Василевский отразил 33 броска и стал третьей звездой матча. 16.10.2019 08:30 Хоккей Славин Виталий
Илья Авербух: Я не могу научить Медведеву прыгать четверные В пятницу в Лас-Вегасе стартует первый этап Гран-при. Призер Олимпиады, чемпион мира, а ныне продюсер ледовых шоу рассказал о возможных раскладах стартующего сезона. 16.10.2019 20:30 Фигурное катание Волохов Юрий
Дмитрий Сосновский: Со дня на день должны назначить бой Боец UFC Дмитрий Сосновский объяснил, почему не выступит на турнире в Москве, но заявил, что все травмы остались в прошлом. Кроме того, россиянин назвал имя лучшего бойца современности. 16.10.2019 13:00 ММА Усачев Владислав
У Ковальчука сломались три клюшки за период. Итог: ноль голов с «Каролиной» «Советский спорт» рассказывает о самых интересных моментах дня. 16.10.2019 09:30 Хоккей Костяев Иван
Магомедкеримов идет за вторым миллионом, ученики Федора выступят в Италии Чемпион первого сезона Гран-при PFL россиянин Магомед Магомедкеримов попробует вновь выиграть мини-турнир, ученики Федора Емельяненко выступят на турнире в Милане, а Джоанна Еджейчик подерется в рамках шоу UFC в Тампе. 07.10.2019 23:00 ММА Ващенко Сергей
Новости
19:30 Футбол Роман Павлюченко: На месте Дзюбы поиграл лучше бы в хорошем середнячке чемпионата Англии
19:03 Футбол Сергей Кирьяков: Тедеско – представитель одной из самых сильных футбольных школ мира
18:45 Плавание Двукратный призер Олимпийских игр пловец Смирнов умер в возрасте 62 лет
18:30 Футбол Роман Павлюченко: Вопрос в том, дадут ли Тедеско поработать у нас в России?
18:22 Хоккей Александр Ардашев: Надеялись, что сможем первый период с «Адмиралом» сыграть без пропущенных шайб
18:06 Биатлон Дмитрий Васильев: Переход Подчуфаровой обсуждается, словно от нас собирается уходить Бьорндален
17:54 Теннис Блинкова обыграла Марию и сыграет с Гаспарян в четвертьфинале турнира в Люксембурге
17:34 Теннис Вероника Кудерметова: Удалось выстоять против Свитолины только благодаря поддержке зрителей
17:18 Футбол Тедеско познакомился со сборниками «Спартака»
17:06 Футбол «Ахмат» дома переиграл «Локомотив» в молодежном первенстве
16:56 Футбол Сергей Кирьяков: Дзюба в 31 год еще может переехать в Европу
16:31 Футбол ЦСКА хочет снизить сумму выкупа за Сантоса
16:26 Футбол Банда, грабившая дома игроков «Реала» и «Атлетико», задержана в Испании
16:09 Хоккей Александр Гулявцев – об 1:0 с «Северсталью»: В ущерб личным голам и очкам ребята сыграли на команду
16:05 Хоккей Денис Кокарев: Есть желание забраться со «Спартаком» максимально высоко
16:03 Хоккей Андрей Разин: Вратарь «Амура» выиграл матч
15:59 Хоккей Сергей Светлов: Жаль, что не реализовали ни одного буллита
15:56 Хоккей Александр Ардашев: Третий гол вдохновил игроков «Локомотива»
15:53 Теннис Кудерметова выбила Свитолину на «Кубке Кремля»
15:41 Теннис Даниил Медведев: Дзюба выпрыгнет выше, а пробегу быстрее я
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика