Двукратный призер Олимпийских игр пловец Смирнов умер в возрасте 62 лет Двукратный призер Олимпийских игр 1976 года в соревнованиях по плаванию Андрей Смирнов умер на 63-м году жизни, сообщает пресс-служб Всероссийской федерации плавания.

«16 октября 2019 года на 63-м году жизни скончался заслуженный мастер спорта СССР, двукратный призер Олимпийских игр 1976 года в Монреале Андрей Владиславович Смирнов», - говорится в сообщении.

Серебряную медаль Олимпийских игр 1976 года Андрей Смирнов завоевал в составе эстафеты 4х200 м вольным стилем (участник предварительного заплыва), бронзовую – в комплексном плавании на дистанции 400 метров.