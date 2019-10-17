Двукратный призер Олимпийских игр пловец Смирнов умер в возрасте 62 лет

«16 октября 2019 года на 63-м году жизни скончался заслуженный мастер спорта СССР, двукратный призер Олимпийских игр 1976 года в Монреале Андрей Владиславович Смирнов», - говорится в сообщении.
Серебряную медаль Олимпийских игр 1976 года Андрей Смирнов завоевал в составе эстафеты 4х200 м вольным стилем (участник предварительного заплыва), бронзовую – в комплексном плавании на дистанции 400 метров.
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