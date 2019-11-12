Россия примет чемпионат Европы по водным видам спорта 2024 года Член бюро Европейской лиги плавания (LEN) Алексей Власенко сообщил, что Россия примет чемпионат Европы по водным видам спорта 2024 года.

- На последнем бюро LEN было принято решение, что чемпионат Европы 2020 года пройдет в Будапеште, 2022 года - в Риме. Что касается турнира в 2024 году, то его примет Россия, это сто процентов, - цитирует Власенко ТАСС.

Напомним, что в 2018 году турнир прошел в Глазго в рамках первого объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта. По его итогам российская команда завоевала 23 золотых, 15 серебряных и 9 бронзовых медалей.