Россия примет чемпионат Европы по водным видам спорта 2024 года - Советский спорт
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12 ноября 2019 13:37Плавание

Россия примет чемпионат Европы по водным видам спорта 2024 года

Член бюро Европейской лиги плавания (LEN) Алексей Власенко сообщил, что Россия примет чемпионат Европы по водным видам спорта 2024 года.

- На последнем бюро LEN было принято решение, что чемпионат Европы 2020 года пройдет в Будапеште, 2022 года - в Риме. Что касается турнира в 2024 году, то его примет Россия, это сто процентов, - цитирует Власенко ТАСС.

Напомним, что в 2018 году турнир прошел в Глазго в рамках первого объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта. По его итогам российская команда завоевала 23 золотых, 15 серебряных и 9 бронзовых медалей.

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