Вековищев завоевал для России бронзу на чемпионате Европы В Глазго продолжается континентальное первенство на короткой воде.

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Российский пловец Михаил Вековищев завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы на короткой воде на дистанции 200 м вольным стилем.

В шотландском Глазго 21-летний 21-летний Вековищев проплыл дистанцию за 1 минуту 41,52 секунды. Чемпионом стал литовец Данас Рапшис (1.41,12), серебряная медаль у британца Данкана Скотта (1.41,42).

Вековищев ранее дважды становился серебряным призеров чемпионатов мира, однажды выигрывал бронзу. На чемпионатах мира на короткой воде на счету Михаила по три золота и по три серебра.

В копилке сборной России на чемпионате Европы в Глазго уже три медали. В среду 4 декабря Владимир Морозов стал чемпионом континента на дистанции 50 м брассом, а затем мужская команда России одержала победу в эстафете 4х50 м вольным стилем. Помимо Вековищева в том заплыве участвовали Климент Колесников, Владимир Морозов и Владислав Гринев.