Юлия Ефимова: Как можно отстранять всех? Накажите тех, кто был виноват - Советский спорт
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10 декабря 2019 15:38ПлаваниеЛипкин Антон

Юлия Ефимова: Как можно отстранять всех? Накажите тех, кто был виноват

Исполком WADA принял решение об отстранении России от участия в крупных международных турнирах.

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова прокомментировала решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от участия в крупных международных турнирах на четыре года.

«Этот вердикт кажется мне политизированным, – приводит RT слова 27-летней Ефимовой. – Как можно отстранять всех? Накажите тех, кто был виноват. Тех, кто замешан в этой ситуации с РУСАДА и WADA, спортсменов, причастных к нарушению антидопинговых правил. Надо дисквалифицировать по факту, а не лишать всех возможности защищать честь своей страны. Это какие-то политические игры».

В понедельник исполком WADA принял рекомендации комитета по соответствию лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия, отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах сроком на четыре года и запретить России проводить крупные международные турниры. Такое наказание вынесено за манипуляции, которые, по мнению экспертов WADA, проводились с базой данных, полученной в январе из Московской антидопинговой лаборатории.

В течение 21 дня Россия может подать апелляцию на решение WADA в Спортивный арбитражный суд (CAS), иначе решение вступит в силу.

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