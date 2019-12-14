Ефимова пошутила на тему санкций WADA (фото) Всемирное антидопинговое агентство призвало отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах.

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Трехкратный призер Олимпийских игр Юлия Ефимова пошутила на тему санкций со стороны Всемирного антидопингового комитета (WADA).

«Когда-нибудь за свой юмор, иронию и сарказм я попаду в ад... Но я не знаю, как бы я выжила без этого! Поэтому ловите!», – написала 27-летняя Ефимова.

В сторис инстаграма Ефимова выложила кадр из фильма «Джентльмены удачи» с подписью: «Ребята, вы кто такие? – Нейтральные атлеты из России».

В понедельник исполком WADA принял рекомендации комитета по соответствию лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия, отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах сроком на четыре года и запретить России проводить крупные международные турниры. Такое наказание вынесено за манипуляции, которые, по мнению экспертов WADA, проводились с базой данных, полученной в январе из Московской антидопинговой лаборатории.

В течение 21 дня Россия может подать апелляцию на решение WADA в Спортивный арбитражный суд (CAS), иначе решение вступит в силу.