Британская пловчиха Белоногофф будет выступать за сборную России 18-летняя спортсменка родилась и живет в Великобритании, однако ее мать родом из России.

Чемпионка Европы по плаванию среди юниоров Татьяна Белоногофф решила сменить британское гражданство на российское, информирует Swimswam.

– Решение заняло у меня довольно много времени. Я думала об этом месяцами и просто не могла решиться. Многое нужно было принять во внимание. Решение приняла в мае прошлого года, – сказала спортсменка.

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников подтвердил, что сейчас идет процесс по смене спортивного гражданства британки.

18-летняя спортсменка родилась и живет в Великобритании, однако мать пловчихи родом из России.

Белоногофф является победительницей юниорского чемпионата Европы 2018 года в Хельсинки. На данный момент она тренируется в Санкт-Петербурге.