СМИ: Олимпиская чемпионка Мейлутите просила сократить дисквалификацию за допинг - Советский спорт
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16 февраля 2020 12:03ПлаваниеНечаев Юрий

СМИ: Олимпиская чемпионка Мейлутите просила сократить дисквалификацию за допинг

Спортсменка из Литвы была дисквалифицирована на два года.

Олимпийская чемпионка 2012 года в плавании на 100 метров брассом Рута Мейлутите перед назначением наказания просила сократить срок дисквалификации.

Литовская спортсменка надеялась принять участие в Играх-2020 в Токио, сообщает ТАСС со ссылкой на издание Vakaro Zinios, обнародовавшее переписку Мейлутите с Международной федерацией плавания (FINA).

В июле 2019 года FINA дисквалифицировала спортсменку на два года за нарушение антидопинговых правил. Пловчиха была не доступна для допинг-офицеров по указанному адресу более одного часа в третий раз за 12 месяцев.

«За семь лет карьеры я ни разу не нарушила антидопинговые правила, прошу войти в мое положение. Если мне назначат 12-месячную дисквалификацию, я смогу стремиться к цели участия в Олимпиаде в Токио, которая, видимо, станет для меня последней», - написала FINA Мейлутите.

FINA не посчитала доводы спортсменки убедительными.

В мае 2019 года Мейлутите официально объявила о завершении карьеры.

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