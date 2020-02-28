CAS дисквалифицировал на восемь лет пловца Сунь Яна, разбившего пробирку со своей допинг-пробой Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию WADA и дисквалифицировал трехкратного олимпийского чемпиона китайского пловца Сунь Яна на восемь лет за нарушение антидопинговых правил.

Как отмечается в релизе, опубликованном на официальном сайте CAS, восьмилетняя дисквалификация Сунь Яна будет отсчитываться с 28 февраля 2020 года. При этом результаты спортсмена, достигнутые до сегодняшнего решения CAS, не будут аннулированы, поскольку отсутствуют доказательства, что 28-летний пловец мог заниматься допинг-деятельностью.

Напомним, что в сентябре 2018 года при внесоревновательном допинг-тестировании китайский пловец отказался сдавать мочу допинг-офицеру, после чего разбил молотком контейнер с пробой крови.

Позже международная федерация плавания (FINA) признала спортсмена невиновным и не стала применять к нему каких-либо санкций, однако WADA обжаловало данное решение федерации в CAS, попросив дисквалифицировать китайского пловца на срок от двух до восьми лет.

Комиссия CAS, рассматривавшая дело пловца, установила, что персонал, отвечавший за взятие допинг-пробы, выполнил все необходимые требования, а сам пловец не смог доказать, что у него были веские основания уничтожить контейнеры для сбора проб и отказаться от прохождения допинг-контроля.

Добавим, что Сунь Ян является трехкратным олимпийским чемпионом: на Олимпиаде 2012 года в Лондоне завоевал две золотых, одну серебряную и одну бронзовую медаль, а на Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году на его счету золото и серебро. Кроме этого спортсмен является 11-кратным чемпионом мира и рекордсменом на дистанции 1500 метров.