Европейская лига плавания приостановила все соревнования Причиной стала вспышка эпидемии коронавируса в мире.

Все международные соревнования по водным видам спорта приостановлены.

Такое решение приняла Европейская лига плавания (LEN), сообщается на сайте организации. Причина все та же — распространение эпидемии коронавируса в Европе.

Ранее подобные меры были приняты во многих видах спорта. Например, матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы и многих чемпионатов в Европе в последнее время проходят без зрителей. Итальянская Серия А и вовсе приостановилась.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась как раз в Италии.