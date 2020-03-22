Чемпионат Европы по водным видам спорта перенесли с мая на август Соревнования должны были пройти в Будапеште с 11 по 24 мая.

Европейская лига плавания (LEN) на своем официальном сайте сообщила о том, что чемпионат Европы 2020 года по водным видам спорта из-за пандемии коронавируса перенесен с мая на август.

Изначально соревнования должны были пройти в венгерской столице Будапеште с 11 по 24 мая. Новая ориентировочная сроки проведения чемпионата Европы – с 17 по 30 августа. При этом в LEN отмечает, что ЧЕ может быть перенесен на 2021 год, если ситуация с распространением коронавируса не нормализуется.