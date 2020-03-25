Юлия Ефимова: Перенос ОИ-2020 – оптимальный выход из ситуации МОК перенес Олимпиаду в Токио на следующий год из-за ухудшающейся ситуации с распространением пандемии коронавируса в мире.

Многократный призер Олимпийских игр, чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова считает правильным решение о переносе ОИ-2020 в Токио на следующий год.

«На данный момент это оптимальный выход из ситуации. Непонятно, что будет происходить в ближайшие два-три месяца. Держать всех в напряжении еще хуже. Я сама была в такой ситуации четыре года назад. Конечно, это тяжело для возрастных спортсменов, но это лучше, чем рисковать своим здоровьем или находиться в подвешенном состоянии», - приводит RT слова Ефимовой.

Соревнования по различным видам спорта отменяются по всему миру. В лучшем случае, они проходят без зрителей.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Пандемия распространилась по всему миру. Заразились десятки тысяч человек, счет умерших исчисляется тысячами.