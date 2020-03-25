Юлия Ефимова: Тренироваться просто так и тратить силы в никуда – худшее, что можно придумать - Советский спорт
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25 марта 2020 21:35ПлаваниеШарафудинов Виктор

Юлия Ефимова: Тренироваться просто так и тратить силы в никуда – худшее, что можно придумать

Трехкратный призер Олимпийских игр рассказала о том, как поддерживает форму в условиях пандемии коронавируса.

Российская пловчиха Юлия Ефимова рассказала о том, как поддерживает форму в США.

«В Лос-Анджелесе все спортивные объекты закрыты, – рассказала Юлия в интервью RT. – Пока можно посещать пляжи, но непонятно, как долго это продлится. Сейчас можно заниматься бегом, плавать в океане или сефить, но вода холодная. Слышала, что многие пляжи уже начали закрывать. Кроме того, есть домашние упражнения: отжимания, скручивания на пресс. Ближайший месяц, очевидно, будем заниматься в этих условиях.

Обидно, что уже набрала хорошую форму. Будет жаль ее потерять. Несмотря на перенос Олимпийских игр, надеюсь, что в этом году будут и другие старты. В частности, чемпионат Европы планируется провести в августе, поэтому надеюсь, что его не отменят и у нас появится возможность выступить и показать хоть какие-то результаты. Морально спортсменам тяжело поддерживать форму без соревновательной практики. Тренироваться просто так и тратить силы в никуда – худшее, что можно придумать.

Оставаться дома и продолжать заниматься – немного легче. Это другая сфера. Морально и физически это проще, чем если бы Олимпиаду перенесли на год, а я до сих пор могла бы заниматься в бассейне. Сейчас есть много времени. Можно расслабиться, заняться здоровьем, упражнениями, до которых раньше не доходили руки. И опять начать готовиться к новому олимпийскому сезону.

Тренировку начинаю на пляже с часовой пробежки, после чего возвращаюсь домой и делаю упражнения с собственным весом: отжимания, приседания с резинкой, скручивания на пресс. Сейчас сложно найти спортивный инвентарь. Проблематично даже заказать тот же фитбол, ведь магазины закрыты. Приходится обходиться подручными средствами».

Напомним, что на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году Ефимова завоевала бронзу на 200-метровке брассом, а в Рио-де-Жанейро в 2016-м стала обладательницей двух серебряных наград (на дистанциях 100 м брассом и 200 м брассом). Также в активе Юлии шесть золотых медалей чемпионатов мира.

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