Ефимова - о жизни на самоизоляции: Вместо того, чтобы погулять, лучше дома посмотреть телевизор Профессиональные спортсмены вынуждены поддерживать форму в домашних условиях из-за коронавируса.

Российская пловчиха Юлия Ефимова рассказала, чем занимается во время самоизоляции, вызванной пандемией коронавируса.

«Мой образ жизни не очень изменился. Понимаю, что по Instagram кажется, что я все время куда-то хожу, тусую на пляже и живу беззаботной жизнью, но на самом деле после тренировки всегда домой. После второй тренировки опять домой. Вместо того, чтобы погулять, лучше дома посидеть, посмотреть телевизор», - цитирует спортсменку «РИА Новости».

Напомним, Ефимова является трехкратным призером Олимпйских игр (два серебра и одна бронза), шестикратной чемпионкой мира и семикратной чемпионкой Европы.

Коронавирус был выявлен в конце прошлого года в Китае и распространился по всему миру. По последним данным, в мире заразились около 500 тыс. человек, около 23 тыс. умерли.