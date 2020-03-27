Ефимова - о жизни на самоизоляции: Вместо того, чтобы погулять, лучше дома посмотреть телевизор

Российская пловчиха Юлия Ефимова рассказала, чем занимается во время самоизоляции, вызванной пандемией коронавируса.
«Мой образ жизни не очень изменился. Понимаю, что по Instagram кажется, что я все время куда-то хожу, тусую на пляже и живу беззаботной жизнью, но на самом деле после тренировки всегда домой. После второй тренировки опять домой. Вместо того, чтобы погулять, лучше дома посидеть, посмотреть телевизор», - цитирует спортсменку «РИА Новости».
Напомним, Ефимова является трехкратным призером Олимпйских игр (два серебра и одна бронза), шестикратной чемпионкой мира и семикратной чемпионкой Европы.
Коронавирус был выявлен в конце прошлого года в Китае и распространился по всему миру. По последним данным, в мире заразились около 500 тыс. человек, около 23 тыс. умерли.
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