Юлия Ефимова: Даже обидно, что нет времени долго бездельничать

- Пару дней во время карантина бездельничала, а так как правило мою окна, разбираю старые вещи, читаю книги. Даже обидно, что нет времени долго бездельничать. Каждое утро у меня тренировка: бег и упражнения с собственным весом, растяжка, а потом просмотр фильмов, общение с друзьями, - приводит слова Ефимовой «Матч ТВ».
Ранее Ефимова заявила, что считает правильным решение о переносе Олимпийских игр в Токио на следующий год.
Напомним, Ефимова является трехкратным призером Олимпйских игр (два серебра и одна бронза), шестикратной чемпионкой мира и семикратной чемпионкой Европы.
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