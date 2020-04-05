Юлия Ефимова: Даже обидно, что нет времени долго бездельничать - Советский спорт
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05 апреля 2020 21:36Плавание

Юлия Ефимова: Даже обидно, что нет времени долго бездельничать

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова рассказала, чем занимается во время самоизоляции, вызванной пандемией коронавируса.

- Пару дней во время карантина бездельничала, а так как правило мою окна, разбираю старые вещи, читаю книги. Даже обидно, что нет времени долго бездельничать. Каждое утро у меня тренировка: бег и упражнения с собственным весом, растяжка, а потом просмотр фильмов, общение с друзьями, - приводит слова Ефимовой «Матч ТВ».

Ранее Ефимова заявила, что считает правильным решение о переносе Олимпийских игр в Токио на следующий год.

Напомним, Ефимова является трехкратным призером Олимпйских игр (два серебра и одна бронза), шестикратной чемпионкой мира и семикратной чемпионкой Европы.

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