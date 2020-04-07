В возрасте 32 лет умерла чемпионка России по плаванию Ксения Верещагина - Советский спорт
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07 апреля 2020 12:13ПлаваниеШарафудинов Виктор

В возрасте 32 лет умерла чемпионка России по плаванию Ксения Верещагина

Спортсменка выступала на Олимпийских играх в Афинах и Пекине.

Чемпионка России 2006 года по плаванию Ксения Верещагина на 33 году жизни скончалась после тяжелой болезни. Печальную новость сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на Всероссийскую федерацию плавания.

Верещагина родилась 14 июня 1987 года в Кирово-Чепецке Кировской области. В 2006-м Ксения выиграла золотую медаль чемпионата России на дистанции 200 метров брассом.

Спортсменка представляла страну на Олимпийских играх 2004 и 2008 годов в Афинах и Пекине.

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