В возрасте 32 лет умерла чемпионка России по плаванию Ксения Верещагина

Чемпионка России 2006 года по плаванию Ксения Верещагина на 33 году жизни скончалась после тяжелой болезни. Печальную новость сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на Всероссийскую федерацию плавания.
Верещагина родилась 14 июня 1987 года в Кирово-Чепецке Кировской области. В 2006-м Ксения выиграла золотую медаль чемпионата России на дистанции 200 метров брассом.
Спортсменка представляла страну на Олимпийских играх 2004 и 2008 годов в Афинах и Пекине.
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