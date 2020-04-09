Ефимова опубликовала новое видео своей тренировки «Плаваем на суше или на кухне» Шестикратная чемпионка мира по плаванию показала, как можно заниматься дома в условиях карантина.

Юлия Ефимова опубликовала новое видео в инстаграме, показав, как можно тренировать технику плавания в домашних условиях.

«Плаваем на суше или на кухне, – написала Юлия. – Все новое – это хорошо забытое старое! Ловите несколько упражнений для плавания на суше, так сказать. Не грустите и не болейте.

P.S. Плаваю я лучше, чем говорю и снимаю видео. На суше так себе. Зато всегда на позитиве».

Ефимова предложила повторить предложенные ею упражнения, бросив вызов Катинке Хоссу из Венгрии, Фемке Хемскерк из Голландии, Дэниэлу Хантеру из Новой Зеландии, а также россиянам Андрею Минакову и Андрею Николаеву.