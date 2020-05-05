Чемпионат Европы по водным видам спорта перенесли на май 2021 года Соревнования в Будапеште надеялись провести в августе.

Европейская лига плавания (LEN) во второй раз изменила сроки проведения 35-го чемпионата Европы по водным видам спорта. Континентальное первенство состоится в Будапеште не в августе, а весной следующего года. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Новые сроки проведения чемпионата Европы – 10-23 мая 2021 года.

Изначально соревнования должны были пройти с 11 по 24 мая нынешнего года, а затем LEN из-за пандемии коронавируса перенесла чемпионат на 17 и 30 августа.

На предыдущем чемпионате Европы в Глазго в 2018 году сборная России заняла первое место в медальном зачете, завоевав 23 золотые, 15 серебряных и 9 бронзовых наград.