Чемпионат Европы по водным видам спорта перенесли на май 2021 года

Европейская лига плавания (LEN) во второй раз изменила сроки проведения 35-го чемпионата Европы по водным видам спорта. Континентальное первенство состоится в Будапеште не в августе, а весной следующего года. Об этом сообщает официальный сайт организации.
Новые сроки проведения чемпионата Европы – 10-23 мая 2021 года.
Изначально соревнования должны были пройти с 11 по 24 мая нынешнего года, а затем LEN из-за пандемии коронавируса перенесла чемпионат на 17 и 30 августа.
На предыдущем чемпионате Европы в Глазго в 2018 году сборная России заняла первое место в медальном зачете, завоевав 23 золотые, 15 серебряных и 9 бронзовых наград.
Коронавирус убил надежды Федерера и Серены. Им уже не светит «Большой шлем» Уимблдон отменен. Непонятно, состоится ли US Open. Это ударит по всем игрокам. Но больше всех – по главным теннисным легендам. 02.04.2020 22:00 Теннис Мысин Николай Бой Федора Емельяненко в России перенесен. Главное в ММА за неделю «Советский спорт» рассказывает о главных событиях в мире ММА за прошедшую неделю. 04.05.2020 08:49 ММА Ващенко Сергей ТЩК-3. Мы обожали Трусову, потом Косторную, но последнее слово осталось за Щербаковой Это третий материал, посвященный первому «взрослому» сезону вчерашних юниорок, ставших лучшими в России и мире. Сегодня очередь Анны Щербаковой. 22.04.2020 19:30 Фигурное катание Тигай Лев Рекорды Бьорндалена и Фуркада – вовсе не вечные. Многие из них скоро побьет Бе После того, как этой весной Мартен Фуркад завершил карьеру, Йоханнес Бе лишился главного конкурента. Может ли он превзойти достижения француза и Бьорндалена? 03.05.2020 00:00 Биатлон Тигай Лев Алексей Олейник: Некрасиво рассуждать о проблемах в России, находясь в США Российский боец UFC подтвердил, что его бой с бразильцем Вердумом пройдет на турнире, который планируется провести 9 мая в Джексонвилле (США). 30.04.2020 13:00 ММА Усачев Владислав Дмитрий Селюк: Если Смолов появится втихаря на тренировке, «Сельту» оштрафуют Проживающий в Испании известный футбольный агент поделился мыслями о предстоящем возобновлении местного чемпионата. 05.05.2020 16:22 Футбол Григорьевская Юлия Алена Леонова: Во время карантина распадаются семьи? Нам с мужем это точно не грозит Вице-чемпионка мира в одиночном фигурном катании Алена Леонова – о жизни в условиях карантина. 21.04.2020 08:30 Фигурное катание Волохов Юрий «Овечкин сказал: Не переживай, мы все сделаем». Илья Самсонов – о выступлениях за «Вашингтон» Голкипер «Вашингтона» – о жизни в столице США, соперничестве с Холтби и помощи Овечкина с Ковальчуком. 04.05.2020 21:15 Хоккей Дехтярев Владимир Коронавирус убивает теннис. И это не фигура речи Отмена множества турниров, включая Уимблдон, и вынужденная пауза в Туре ведет к тяжелейшим последствиям. Большинству теннисистов сейчас просто не на что жить. 16.04.2020 20:00 Теннис Мысин Николай «Дедушку» Хелминена задвинули в защиту, вспомнили Паладьева. А Гаденыша забыли ИИХФ продолжает составлять символические пятерки мечты сборных. Там много интересного и даже абсурдного. 04.05.2020 19:13 Хоккей Домрачев Владислав