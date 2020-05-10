Тренер Чупкова: У Антона чуть ли не слезы на глаза навернулись, когда узнали о переносе Олимпиады По словам Александра Немтырева, двукратный чемпион мира готов побороться за победу в Токио.

Тренер российского пловца Антона Чупкова Александр Немтырев рассказал о том, что двукратный чемпион мира очень расстроился из-за переноса Олимпиады, поскольку рассчитывал побороться в Токио за золотую медаль.

«Когда объявили, что Игр в этом году не будет, у Антона чуть ли не слезы на глаза навернулись, – рассказал Немтырев в интервью RT. – Пришлось даже успокаивать, объяснять, что жизнь на этом не заканчивается, что ничего не поделаешь, раз уж от нас ничего не зависит. Но первый период оказался непростым для нас обоих. Конечно, я тоже расстроился, очень сильно расстроился.

На протяжении последних пяти лет на основных летних стартах мы всегда получали свои результаты – именно те, на которые рассчитывали и к которым готовились. Поэтому и на этот раз я был полностью уверен, что Антон улучшит свои показатели. Гарантировать, что в Токио у нас получилось бы выиграть золотые медали, было бы нахальством, но в глубине души мы надеялись, конечно, на это. Хотя готовились в первую очередь к чемпионату России, к апрельскому отбору в Казани, который тоже отменили.

Сейчас все мы находимся в такой ситуации, когда нельзя ничего спрогнозировать. Когда у нас ближайший старт, никто не знает.

Осенью, возможно, будет отбор на ноябрьский чемпионат мира по короткой воде, но если мы станем готовиться к этим соревнованиям, а именно так, подозреваю, поступит весь мир, боюсь, всё получится скомканно и форсированно. То есть, с одной стороны, лучше бы этих соревнований не было, а с другой – старты нужны, никуда не денешься».

23-летний Чупков на двух предыдущих чемпионатах мира по водным видам спорта в Будапеште и Кванджу в 2017 и 2019 годах побеждал на дистанции 200 м брассом.