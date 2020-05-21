Сальников планирует остаться президентом Всероссийской федерации плавания еще на один срок

Глава Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников намерен остаться во главе организации еще на один срок.
«Надеюсь, что удастся провести выборную конференцию в установленные сроки. Я намерен продолжить свою работу и буду выдвигать свою кандидатуру на следующий срок», – заявил Сальников в интервью ТАСС.
Владимир Валерьевич возглавляет ВФП с 2010 года. Сальников выиграл три золотые медали на Олимпиаде в Москве в 1980 году, а спустя 8 лет в Сеуле стал лучшим на дистанции 1500 метров вольным стилем.
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