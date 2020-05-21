Сальников планирует остаться президентом Всероссийской федерации плавания еще на один срок - Советский спорт
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21 мая 2020 09:32ПлаваниеШарафудинов Виктор

Сальников планирует остаться президентом Всероссийской федерации плавания еще на один срок

Сегодня 21 мая четырехкратному олимпийскому чемпиону исполнилось 60 лет.

Глава Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников намерен остаться во главе организации еще на один срок.

«Надеюсь, что удастся провести выборную конференцию в установленные сроки. Я намерен продолжить свою работу и буду выдвигать свою кандидатуру на следующий срок», – заявил Сальников в интервью ТАСС.

Владимир Валерьевич возглавляет ВФП с 2010 года. Сальников выиграл три золотые медали на Олимпиаде в Москве в 1980 году, а спустя 8 лет в Сеуле стал лучшим на дистанции 1500 метров вольным стилем.

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