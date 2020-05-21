Владимир Сальников: В нынешнем году российские пловцы могли выиграть 10 медалей на Олимпиаде Президент ВФП рассказал о том, как перенос Игр в Токио может повлиять на подготовку национальной команды.

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников заявил, что если бы Олимпиада в Токио состоялась бы нынешним летом, российские пловцы могли бы завоевать десять медалей разного достоинства.

«То, что Олимпиада будет в нечетный год, не страшно, – отметил Сальников в интервью ТАСС. – Страшно то, что будут потери, считаю, они неизбежны. Перенос Олимпиады скорректировал подготовку и планы спортсменов. Могу сказать, что до начала пандемии мы с оптимизмом оценивали шансы нашей сборной: исходя из объективных данных, из мирового рейтинга, мы могли выступить лучше, чем в минувшее четырехлетие, - рассчитывали на десяток медалей разного достоинства.

Как будет теперь, непонятно, потому что в разных странах ситуация развивается по-разному. Мне известно, что в Китае тренировки не прекращались, в Германии ведущим спортсменам были предоставлены условиях продолжать индивидуальные занятия. Эта ситуация многих отбросила назад, и если выход из нее затянется еще на несколько месяцев, то у нас ситуация будет значительно хуже, чем в странах, в которых спортсменам позволено тренироваться».

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа следующего года. Сегодня 21 мая Владимиру Сальникову исполнилось 60 лет.