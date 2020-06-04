Международная федерация утвердила мировой рекорд российских пловцов Колесников, Морозов, Суркова и Каменева установили новое лучшее достижение в комбинированной эстафете.

Международная федерация плавания (FINA) официально утвердила новый мировой рекорд, установленный россиянами в комбинированной эстафете 4x50 метров в 25-метровом бассейне.

В декабре прошлого года Климент Колесников, Владимир Морозов, Арина Суркова и Мария Каменева преодолели дистанцию за 1 минуту и 36,22 секунды на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в британском Глазго.

«FINA и ВФП поздравляют Климента, Владимира, Арину и Марию и их тренеров с утверждением установленного рекорда мира», – сказано в сообщении, опубликованном на сайте Всероссийской федерации плавания (ВФП).