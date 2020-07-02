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02 июля 16:14
автор: Виктор Шарафудинов

Бронзовый призер лондонской Олимпиады Гречин решил возобновить карьеру в 32 года

Российский пловец объявил о завершении выступлений в октябре 2017 года.

Бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года в Лондоне в эстафете 4 × 100 метров вольным стилем Андрей Гречин решил возобновить карьеру после почти трехлетней паузы.

«Я лежал на диване в изоляции, как и все люди, размышлял о переносе Олимпиады и вдруг понял, что реально соскучился по плаванию, – рассказал Гречин в интервью RT. – До такой степени хочется начать тренироваться, что ни о чем другом просто не могу думать. Подтолкнул и пример друга, Вахтанга Беридзе. Сейчас он довольно известный актер, но когда-то серьезно занимался плаванием. Он мне говорил, что хотел бы отобраться на Игры в составе сборной Грузии. Вот и подумал: а я-то чем хуже? Почему не попробовать? Тем более что в запасе внезапно появился целый год. Поэтому еще в мае написал заявление о возвращении.

Работаю в Объединенной авиастроительной корпорации. Сначала трудился в головном офисе, в департаменте по подготовке персонала, недавно меня перевели в другое подразделение, и полномочия пока окончательно не определены. Но образование у меня профильное — я закончил Петербургский экономический университет по специальности «управление персоналом». А вот тренером при всем желании стать не смогу: физкультурного образования у меня нет».

Помимо бронзы лондонской Олимпиады в активе Гречина золотые медали чемпионатов Европы 2008 и 2010 годов соответственно в комбинированной эстафете 4 × 100 м и эстафете 4 × 100 м вольным стилем.

источник: Russia Today
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