ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
02 июля 18:19
автор: Виктор Шарафудинов

Андрей Гречин: Я совсем иначе стал смотреть на плавание. Хочу пробиться в олимпийскую команду

Бронзовый призер лондонской Олимпиады решил возобновить спортивную карьеру в 32 года.

Российский пловец Андрей Гречин рассказал о том, что побудило его вернуться в спорт высших достижений.

«Я совсем иначе стал смотреть на плавание, – сообщил Гречин в интервью RT. – Мне нравится тренироваться, люблю это, получаю от процесса громадное удовольствие. Поэтому хочу отобраться в олимпийскую команду и показать на Играх достойный результат. Ну а если не удастся добиться задуманного, по крайней мере буду знать, что сделал все возможное, чтобы использовать свой шанс. Получится – буду рад. Нет – как минимум приведу себя в нормальное физическое состояние. Придется скидывать килограммов восемь. Но это не пугает».

Бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года в Лондоне в эстафете 4 × 100 метров вольным стилем объявил о решении завершить карьеру в октябре 2017 года.

источник: Russia Today
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
ЦСКА заключил соглашение с компанией Joma SportNissan объявила дату мировой премьеры нового кроссовера AriyaПожар на северо-востоке Москвы удалось локализоватьЛипницкая призналась, от кого ждет ребенкаБабаев объявил об уходе спонсоров от ПФК ЦСКАБелокурая красотка покорила фанатов фото в бикини
Андрей Гречин: Я совсем иначе стал смотреть на плавание. Хочу пробиться в олимпийскую команду
Бронзовый призер лондонской Олимпиады решил возобновить спортивную карьеру в 32 года.
02.07.2020 18:19
Плавание
автор: Виктор Шарафудинов
Бронзовый призер лондонской Олимпиады Гречин решил возобновить карьеру в 32 года
Российский пловец объявил о завершении выступлений в октябре 2017 года.
02.07.2020 16:14
Плавание
автор: Виктор Шарафудинов
Marca признала Фелпса лучшим спортсменом XXI века
Болт – второй, Федерер – третий, а Месси – лишь седьмой.
11.06.2020 19:17
Плавание
автор: Виктор Шарафудинов
Ефимова посетила акцию протестов в США (видео)
Жители Северной Америки требуют наказания для полицейского, чьи действия привели к гибели афроамериканца.
08.06.2020 14:48
Плавание
автор: Артур Гичунцев
Международная федерация утвердила мировой рекорд российских пловцов
Колесников, Морозов, Суркова и Каменева установили новое лучшее достижение в комбинированной эстафете.
04.06.2020 20:26
Плавание
автор: Виктор Шарафудинов
Владимир Сальников: В нынешнем году российские пловцы могли выиграть 10 медалей на Олимпиаде
Президент ВФП рассказал о том, как перенос Игр в Токио может повлиять на подготовку национальной команды.
21.05.2020 10:07
Плавание
автор: Виктор Шарафудинов
Сальников планирует остаться президентом Всероссийской федерации плавания еще на один срок
Сегодня 21 мая четырехкратному олимпийскому чемпиону исполнилось 60 лет.
21.05.2020 09:32
Плавание
автор: Виктор Шарафудинов
Тренер Чупкова: У Антона чуть ли не слезы на глаза навернулись, когда узнали о переносе Олимпиады
По словам Александра Немтырева, двукратный чемпион мира готов побороться за победу в Токио.
10.05.2020 16:47
Плавание
автор: Виктор Шарафудинов
Чемпионат Европы по водным видам спорта перенесли на май 2021 года
Соревнования в Будапеште надеялись провести в августе.
05.05.2020 17:40
Плавание
автор: Виктор Шарафудинов
Владимир Сальников: Решение о переносе ЧМ по водным видам спорта на 2022 год оправдано
Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников – о переносе сроков проведения чемпионата мира по водным видам спорта.
04.05.2020 16:59
Плавание
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика