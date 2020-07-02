Андрей Гречин: Я совсем иначе стал смотреть на плавание. Хочу пробиться в олимпийскую команду

Российский пловец Андрей Гречин рассказал о том, что побудило его вернуться в спорт высших достижений.

«Я совсем иначе стал смотреть на плавание, – сообщил Гречин в интервью RT. – Мне нравится тренироваться, люблю это, получаю от процесса громадное удовольствие. Поэтому хочу отобраться в олимпийскую команду и показать на Играх достойный результат. Ну а если не удастся добиться задуманного, по крайней мере буду знать, что сделал все возможное, чтобы использовать свой шанс. Получится – буду рад. Нет – как минимум приведу себя в нормальное физическое состояние. Придется скидывать килограммов восемь. Но это не пугает».

Бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года в Лондоне в эстафете 4 × 100 метров вольным стилем объявил о решении завершить карьеру в октябре 2017 года.