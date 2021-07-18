CAS разрешил Андрусенко и Кудашеву участвовать на Олимпиаде в Токио

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников сообщил, что россияне Александр Кудашев и Вероника Андрусенко смогут участвовать в предстоящих летних Олимпийских играх в Японии.

«Они могут выступать. Мы рады, что так все закончилось, что дело завершилось и спортсменов полностью оправдали», - цитирует ТАСС главу ВФП.

Напомним, что 14 июля Кудашев и Андрусенко были временно отстранены FINA на основании данных из базы московской лаборатории, которая содержит результаты проверки спортсменов на допинг за период с 2012 по 2015 год.

Вероника должна выступить в составе эстафеты 4 по 200 метров вольным стилем. Александр планирует плыть на дистанции 200 м баттерфляем.