Ромашина выиграла золотую медаль на чемпионате мира в Южной Корее

Россиянка Светлана Ромашина завоевала 20-ю золотую медаль в рамках чемпионатов мира.
Сегодня, 17 июля, спортсменка из РФ показала лучший результат на турнире в Южной Корее, победив в сольной произвольной программе.
Пятикратная олимпийская чемпионка набрала 97,1333 балла и заняла первое место. Таким образом, Ромашина стала первой спортсменкой, завоевавшей 20 золотых медалей в рамках ЧМ.
Серебро выиграла испанка Она Карбонель (94,5667), а бронзу – японка Юкико Инуи (93,2000).
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