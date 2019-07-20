Сборная России завоевала золото в произвольной программе на ЧМ в Южной Корее

Женская сборная России по синхронному плаванию показала лучший результат в комбинации в произвольной программе на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
Сегодня, 20 июля, национальная команда выиграла золото, получив за свое выступление 98,0000 балла. В составе сборной России выступили Мария Шурочкина, Анастасия Архиповская, Михаела Каланча, Полина Комар, Алла Шишкина, Майя Дорошко, Влада Чигирева, Марина Голядкина, Варвара Субботина и Вероника Калинина.
Серебро досталось сборной Китая (96,5667), а бронзовые медали – команде Украины (94,5333).
Отметим, что ранее россиянки выиграли квалификацию, несмотря на снятие балла.
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