Сборная России завоевала золото в произвольной программе на ЧМ в Южной Корее Турнир завершится 28 июля.

Женская сборная России по синхронному плаванию показала лучший результат в комбинации в произвольной программе на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.

Сегодня, 20 июля, национальная команда выиграла золото, получив за свое выступление 98,0000 балла. В составе сборной России выступили Мария Шурочкина, Анастасия Архиповская, Михаела Каланча, Полина Комар, Алла Шишкина, Майя Дорошко, Влада Чигирева, Марина Голядкина, Варвара Субботина и Вероника Калинина.

Серебро досталось сборной Китая (96,5667), а бронзовые медали – команде Украины (94,5333).

Отметим, что ранее россиянки выиграли квалификацию, несмотря на снятие балла.