Синхронистки выиграли у фигуристок в берпи Победителем командного онлайн-турнира по берпи «Домашняя суперлига» стала сборная России по синхронному плаванию, выигравшая у звёзд фигурного катания со счётом 115:109.

Синхронистки сразу оторвались в счёте благодаря 28 берпи олимпийской чемпионки Марии Шурочкиной. Только в третьем круге серебряный призёр чемпионата мира-2019, чемпионка Европы-2020 в танцах Виктория Синицина, сделав 30 берпи, сократила отставание фигуристок до минимума - 80:79. В заключительном круге чемпионка Европы-2020 Софья Самодурова принесла фигуристкам 30 очков, но двукратная олимпийская чемпионка Алла Шишкина выполнила 35 берпи, зафиксировав победу синхронисток.

«Одна моя половина хотела, чтобы победила дружба, потому что многих девчонок-фигуристок я знаю, и очень хорошо к ним отношусь. Но другая - спортивная половина говорила: давай жахнем. Всё таки синхронистки не проигрывают в мире с 1998 года, и мы всегда едем на соревнования показать максимальный результат. Я делаю берпи редко, хотя это действительно крутое упражнение, которое подходит для любого вида спорта, позволяя работать всему телу. Турнир мне понравился, у нас были замечательные соперники. А с нашей командой мы скоро увидимся на «Озере Круглом». Буду тренировать девчонок так, чтобы они делали берпи как я», - улыбнулась Алла Шишкина.

Пятикратные чемпионки мира по синхронному плаванию Полина Комар и Вероника Калинина сделали по 27 и 25 берпи соответственно. По 25 повторений в составе фигуристок выполнили чемпионка Европы-2020 в парном катании Александра Бойкова и чемпионка мира-2019 среди юниоров в парном катании Анастасия Мишина.

«Мне понравилось, что девчонки в хорошей форме и настроении. Первый сбор после карантина у синхронисток стартует 7 июня на «Озере Круглом». И турнир по берпи добавит эмоций возвращению к тренировочному процессу. Фонд Росконгресс и «Телеспорт Медиа» придумали отличный онлайн-формат. Да, ряд соперников уже некоторое время тренируются в воде, но я уверен, что девчонки быстро ликвидируют эту фору. Конечно, на сборах будут выполняться все меры предосторожности. Я сам переболел коронавирусом, и хочу поблагодарить всех врачей и медицинских работников, кто был и продолжает оставаться на передовой», - рассказал президент Федерации синхронного плавания России Алексей Власенко.