Антон Архипов: Мы не позволим традиционному тхэквондо превратиться в техвондо - Советский спорт
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08 мая 2020 09:38ТхэквондоФедоровский Александр

Антон Архипов: Мы не позволим традиционному тхэквондо превратиться в техвондо

Накануне старта «Кубка Победы» корреспондент «Советского спорта пообщался с председателем организационного комитета онлайн соревнований международной федерации тхэквондо ИТФ, Антоном Борисовичем Архиповым.

- Антон Борисович, как давно готовились к проведению турниров подобного формата и уровня?
- Плох тот солдат, который не хочет стать генералом. Поэтому «замах», что называется, был изначально. Другое дело, что мы, конечно же, готовили нашу многофункциональную платформу для он-лайн вещания соревнований не для ситуации с коронавирусом.

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- А для чего же?
- Точнее для кого. Мы планировали внедрять платформу постепенно: сначала для людей с ограниченными возможностями, потом для развития спорта в местах с тяжелой социально-экономической обстановкой и на удаленных территориях, а уже потом для полноценных соревнований в качестве отдельной соревновательной дисциплины в различных видах спорта. В сущности, это единственный способ позволить многим людям участвовать в соревнованиях. Мы рады предоставить такую возможность, ведь это позволит им быть вовлеченными в соревновательный процесс, которого они очень ждут. Ведь живут они, зачастую, в куда более тяжелых условиях на протяжении всей своей жизни, а не только в период временной самоизоляции.

- Карантин серьезно повлиял на планы?
- Как у многих, но мы успели достичь соглашения с Международной федерацией пара-тхэквондо ИТФ о проведении первого в истории чемпионата мира в ноябре этого года. Однако пандемия внесла свои коррективы, и наша разработка, как и огромное количество программного обеспечения и сервисов для удаленного общения в мире, оказалась широко востребована раньше, чем мы планировали.

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- Как идет подготовка к Кубку Победы 9 мая?
- История проведения подобного онлайн-турнира действительно уникальная. Проект поистине союзнический и без поддержки федерации тхэквондо ИТФ России и ее президента Сергея Сейранова, он был бы невыполним. Наша итерактивная платформа для онлайн соревнований по тхэквондо ИТФ была адаптирована к этому виду спорта и широко внедрена под руководством Международной Федерации Тхэквондо ИТФ.

- Насколько удачно прошла обкатка программы?
- Начальные работы по адаптации онлайн-платформы к требованиям тхэквондо проводились при участии Мастера Йоргоса Пападиотиса и Мастера Панайотиса Фитзиоса в Греции, а затем были завершены в партнерстве с Мастером Вергилием Ситнилским, который впервые в истории применил нашу технологию на практике при проведении чемпионата Болгарии. Теперь мы можем не только уверенно провести мероприятие такого крупного масштаба, как Российский этап Кубка Вызова под эгидой ИТФ, но и позволить себе приурочить турнир к великой дате – 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне. Процесс организован, запущен и мы сделаем все для того, чтобы не сдаваться и двигаться вперед.

- Глобальный дебют электронной судейской платформы iSCORE, включающей элементы искусственного интеллекта, состоялся летом, когда об онлайн-турнирах никто и не подозревал.
- Благодаря поддержке всего руководства греческой федерации тхэквондо, терпению тренеров и спортсменов, мы очень кропотливо усовершенствовали систему. А затем, при личной поддержке Вице-президента Международной Федерации Тхэквондо ИТФ Мастера Марио Богданова, Вице-президента Европейской Федерации Тхэквондо ИТФ Грандмастера Юрия Калашникова, и организатора Кубка Мира по тхэквондо ИТФ Мастера Вячеслава Бержеца, с успехом внедрили систему на крупнейших международных стартах планеты.

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- Летом прорабатывался новый формат судейства. А сейчас, по сути, формируется новый раздел вида спорта?
- Именно так. Нынешний формат состязаний позволит принять в них участие спортсменам из самых удаленных уголков земного шара. А у кого-то, например, просто нет финансовой возможности приехать на турнир. В нашем случае и ехать никуда не нужно. Помимо этого, платформа предоставляет возможность заглянуть в самую сокровищницу любого вида боевых искусств - технические комплексы. Доступно показать этот раздел боевых искусств неподготовленному зрителю пока что не удавалось никому. Мы преподносим материал динамично: с комментариями и пояснениями экспертов, с расстановкой акцентов на спорных моментах и с видео повторами. Таким образом, мы закладываем основу интерактивного медийного контента, который будет а) интересен простому обывателю; б) позволит увлечь людей боевыми искусствами. Пожалуй, это основные итоги работы нашей большой команды за последнее время.

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- Как международные федерации боевых искусств относятся к подобным инновациям?
- За инновациями в наше время гонятся все. Тем не менее, различные федерации по-разному трактуют многие регламентные моменты не только в различных боевых искусствах, но и в том же тхэквондо. Это логично приводит к различным подходам к выбору и внедрению новых технологий.

- Известно, что Международная Федерация Тхэквондо ИТФ аффилирована с Народно-демократической Республикой Корея. Выходцы оттуда традиционно славятся своим консерватизмом. Не сложно доносить свои мысли и внедрять новшества?
- Начнем с того, что тхэквондо – это корейский вид боевого искусства и очевидно, что он уходит своими корнями в древнюю корейскую культуру. При этом штаб-квартира Международной Федерации Тхэквондо ИТФ располагается в Вене, в Австрии. Что касается здорового консерватизма, то в боевых искусствах он просто необходим в качестве залога сохранения традиций и самобытности. Тем более, когда речь идет о культурном наследии, охраняемом ЮНЕСКО. Все остальное – это стереотипы, досужие домыслы или попытки найти оправдание собственному бездействию. В руководстве Международной Федерации Тхэквондо ИТФ ключевые посты занимают люди, которые своими решениями дают мощный толчок развитию этого вида спорта и способствуют революционным изменениям, включая внедрение новейших технологий. Все это ведет тхэквондо ИТФ к соответствию стандартам МОК в области прозрачности судейства и минимизации влияния человеческого фактора на принятие результативных решений. Хотя, конечно, каждый шаг тщательно взвешивается, чтобы не навредить тонким настройкам боевого искусства и не превратить традиционное тхэквондо в «техвондо». Если что-то и нужно менять, то это должно быть профессионально выполненной реставрацией с привнесением минимально инвазивных и действительно необходимых инноваций, а не пестрый новодел, смахивающий на гаджет-однодневку. Именно проведением такой сложной и нужной работы занимается штаб-квартира Международной Федерации Тхэквондо ИТФ в Вене.

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