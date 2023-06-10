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«Без матрёшек и медвежат». В Баку на российских спортсменов наложили странные ограничения

Соперники нашли к чему придраться даже без флага и гимна.
«Без матрёшек и медвежат». В Баку на российских спортсменов наложили странные ограничения
10 июня 2023 08:00
автор: Дмитрий Пожидаев
автор фото: Союз Тхэквондо России

С 29 мая по 4 июня в Баку (Азербайджан) проходил чемпионат мира по тхэквондо. Событие традиционно собрало всех лучших представителей этого вида спорта, не обошлось и без россиян. Правда, им пришлось выступать в нейтральном статусе, а также было запрещено демонстрировать национальную символику. Казалось бы, больше ограничить русских парней и девушек просто невозможно. Но организаторы выписали совершенно неожиданный пируэт.

Россиянка Лилия Хузина провела великолепный турнир и завоевала золотые медали. Но она рассказала то, что немного подпортило радость от этого триумфа. Спортсменка сообщила, что на русских спортсменов накладывались дополнительные ограничения.

Союз Тхэквондо России

«По приезде в Россию медали чемпионата мира мы не должны ассоциировать с национальной атрибутикой – флагом, гимном. Нельзя, чтобы на фоне были флаг или даже форма с атрибутикой страны», – рассказала Хузина ТАСС. Она отметила, что в основном это касается публикаций в социальных сетях. Фотографии с медалями, на которых будет хотя бы намёк на Россию, могут стать причиной для лишения спортсменов заслуженных наград. Данные ограничения выглядят просто абсурдно.

Но оказалось, что на этом странные санкции в отношении российских спортсменов не закончились. Девушка сообщила, что на самом чемпионате мира было запрещено демонстрировать талисманы в виде медведя или матрешки, потому что они ассоциируются со страной. Интересно, а как организаторы собирались бы справляться в том случае, если бы данные символы в виде татуировок располагались на видных местах.

Союз Тхэквондо России

При этом организаторы и тут удивили крайне непоследовательным подходом. Они наложили целую массу ограничений, вот только забыли подкрепить их официальными бумагами: «Я ничего не подписывала, мне просто на словах сказали, чего делать нельзя. Старалась спокойно к этому относиться. Главное, что задача выполнена».

Союз Тхэквондо России

Нужно отметить наших спортсменов, которые выступали в нейтральном статусе и с целым рядом ограничений, но всё равно порадовали страну медалями. Единственное золото принесла Хузина, Георгий Гурциев отметился серебром, а Татьяна Минина и Полина Хан остались с бронзой. Они лишний раз доказали, что россиян нельзя сломить ни санкциями, ни абсолютно странными ограничениями.

источник: «Советский спорт»
«Без матрёшек и медвежат». В Баку на российских спортсменов наложили странные ограничения
«Без матрёшек и медвежат». В Баку на российских спортсменов наложили странные ограничения
Соперники нашли к чему придраться даже без флага и гимна.
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