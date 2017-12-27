Спортсменка армейского клуба рассказала, почему выбрала новым тренером Дмитрия Турсунова, оценила свой уровень готовности к сезону, рассказала о спортивных задачах и идеальном праздновании Нового года.

В САМОЛЕТ СКВОЗЬ НОВЫЙ ГОД

– Елена, скоро Новый год, а вы уезжаете в Австралию. Как-то это неправильно…

– Для теннисистов это не редкость. У нас сезон начинается 1 января. Пришлось полететь 31 декабря, потому что на 30 декабря и 1 января билетов не было. Значит, вылетаем в Сидней 31 декабря. Будем встречать Новый год в воздухе. Причем, как московский, так и австралийский. Точнее, пролетим мимо праздника. Через день после меня в Сидней прилетит Катя Макарова.

– Стало быть, на турнире в Брисбене (31 декабря-6 января) вы не будете выступать?

– Я его решила пропустить. Начну сезон с турнира в Сиднее (7-13 января). Неделю буду акклиматизироваться, привыкать к местному климату.

– Большая команда с вами летит?

– Да. Я лечу с папой, с еще одним тренером, физиотерапевтом, супругом.

– Еще один тренер – это Дмитрий Турсунов? Его можно представлять как вашего официального тренера?

– Можно. Правда, мы работаем с ним только три недели, и в Сидней будет наш первый совместный вылет. Посмотрим, как сложится наше сотрудничество. Сейчас он помогает мне в подготовке.

«ДМИТРИЙ ТУРСУНОВ ВНЕС МНОГО НОВОВВЕДЕНИЙ В ТРЕНИРОВКИ»

– Почему вы остановили выбор на нем?

– Я давно знаю Дмитрия. Несколько раз мы с ним тренировались в ЦСКА перед турнирами. Он советовал мне определенные вещи, которые мне показались интересными. Мне захотелось поработать с человеком, который может мне дать что-то новое. У него великолепная профессиональная карьера. В тренировочный процесс он внес много нововведений, несмотря на то, что меня уже сложно чем-то удивить. Он старается. Мы постоянно пытаемся что-то изменить. Получается очень интересно.

– Если дело пойдет на лад, он в течение сезона будет с вами ездить на турниры?

– Да.

– Но ведь Турсунов до сих пор действующий спортсмен.

– Да, он еще официально не объявил о завершении карьеры. Для него это первый тренерский опыт. Посмотрим, как у нас получится. Мне нравится работать с российскими специалистами. Я долгое время работала с Андреем Эдуардовичем Чесноковым. У нас было очень успешное сотрудничество, но в связи с тем, что он не может выезжать со мной на турниры, у него большая семья и много дел, мы начали сотрудничать с Дмитрием. Он подстроил свои планы под мой график выступлений. Для меня это очень удобно. Хочется, чтобы тренер был всегда с тобой на матчах, видел, как ты играешь, за счет чего побеждаешь, и давал верные советы в нужный момент.

– Выходит, вы можете стать катализатором завершения его спортивной карьеры?

– Я бы не хотела так говорить. Он должен сам прийти к этому решению. Посмотрим, как сложится. Дмитрий лучше всех нас знает, когда ему завершать свою карьеру.

– Кто все-таки ваш главный тренер теперь?

– Мой папа Сергей Анатольевич. Но он очень доверяет мне, моим ощущениям. Если мне хочется что-то новое привнести в свою игру, он будет прислушиваться к дочери, и советовать Дмитрию. Потому что папа знает меня лучше всех. Поэтому мы вместе летим в Австралию, чтобы помочь Диме в какой-то момент. Одно дело тренировки, другое – матчи. Мой папа, если нужно, будет ему советовать, как в женском теннисе правильно подсказать спортсменке, настроить ее, взбодрить. Это тонкий психологический процесс, который требует времени и опыта.

– Вы что-то радикально изменили в предсезонной подготовке?

– Мы с моей командой разработали хороший план подготовки, ввели много нововведений, не кардинальных, но это тоже изменения. В начале предсезонной подготовки мне было немного сложно, требовалось время, чтобы привыкнуть. Но как только ты понимаешь, что тебе нужно делать, организм и ноги тебя сами несут.

– Как оцениваете свою форму перед стартом сезона?

– На «хорошо». Есть небольшие травмы, без них никуда, но в целом думаю, что была проведена большая работа.

«ПАВЕЛ ДАЦЮК ЛЮБИМЫЙ ХОККЕИСТ МОЕГО ПАПЫ»

– По поводу «новизны тренировочного процесса». В декабре вы вбрасывали шайбу на матче КХЛ, в котором встречались ХК «Сочи» и СКА. Что-то успели подчерпнуть для себя полезного в хоккее?

– Я люблю хоккей, часто его смотрю и по телевизору, и вживую. Очень сложный, жесткий вид спорта. У хоккея и тенниса много общего. Потому что у игроков есть предмет в руках, хоккеисты бьют им по шайбе, а нам нужно бить ракеткой по мячу. Хоккеистам полезно играть в теннис, так как это развивает глазомер, выносливость, внимательность. Думаю, это крайне важные качества в игре с шайбой.

– Игра какого российского хоккеиста вам наиболее импонирует?

– Все ребята в сборной России большие профессионалы, звезды. Павел Дацюк – любимый хоккеист моего папы. Он всегда смотрит матчи с участием Павла, болеет за него. Когда в Сочи я увидела Дацюка рядом на вбрасывании шайбы, то подумала: «Ой, здравствуйте! А вы любимый хоккеист моего папы». Папа говорит, что Дацюк очень умный хоккеист, играет за счет предвидения.

– Неделю назад мы с вами встретились в кафе рядом с Ледовым дворцом ЦСКА, и вы поздоровались с ветераном сборной СССР, двукратным олимпийским чемпионом Владимиром Яковлевичем Лутченко. Вы знакомы с ним?

– Да, конечно. Мы встречались на матчах хоккейного ЦСКА. Он, как и я – армеец, наш великий хоккеист. Таких мастеров нельзя забывать. Конечно, в хоккейной истории я не так хорошо разбираюсь, как в теннисной. Руководители ЦСКА молодцы, что поддерживают ветеранов, и все время их можно встретить на хоккейных матчах.

– Сколько времени до вылета в Австралию вы тренировались в Москве во Дворце тенниса ЦСКА?

– Больше недели. До этого у меня был трехнедельный сбор в Сочи. Мы проводили общефизическую предсезонную подготовку. Закладывали базу на сезон. Сейчас на тренировках больше тенниса.

– За неделю работы в ЦСКА смогли разглядеть талантливого ребенка, который может достичь ваших высот?

– Видела много талантливых девочек и мальчиков. ЦСКА славится своей теннисной школой. Здесь работают очень хорошие тренеры. В таком юном возрасте еще тяжело увидеть будущую звезду, но уже видны характеры. Если глаза горят у ребенка – это самое главное. Если рядом будут правильные тренеры, и родители будут поддерживать детей, то в ЦСКА появится еще не один олимпийский чемпион.

«НАДО ЕХАТЬ НА ИГРЫ В ПХЕНЧХАН И ВЫИГРЫВАТЬ»

– Что вы подумали в тот момент, когда услышали, что сборную России не хотят видеть на Олимпийских играх в Пхенчхане-2018?

– Это было возмутительно, несправедливо. Я очень расстроилась. Всем сердцем поддерживаю наших олимпийцев. Я считаю, что надо ехать на Игры, выступать и побеждать. Потому что Олимпийские игры – это не просто соревнования, это наши люди, которые всю жизнь работали, чтобы принять в них участие. Так просто перечеркнуть их судьбы, сказав, что наша страна не едет на Олимпиаду. Если мы будем протестовать и бойкотировать Игры, поверьте мне, через два месяца все забудут про нас. Скажут: «О, русские не приехали? Очень хорошо, нам больше олимпийских медалей достанется». Нужно показать свой характер. Конечно, после всех переживаний это будет очень сложно, но где наша не пропадала?

– В следующем году ЦСКА исполняется 95 лет (29 апреля). Что пожелаете одноклубникам?

– Здоровья и сил всем тем людям, которые каждый день трудятся на благо ЦСКА. Они создают историю Клуба – самого титулованного в стране. Чтобы наши профессиональные команды ЦСКА радовали победами, голами, шайбами. Чтобы все было у армейцев и всех россиян хорошо. Хочу пожелать процветания, олимпийских медалей всем российским спортсменам.

«ПОСТАРАЕМСЯ С КАТЕЙ ПОБЕДИТЬ НА AUSTRALIAN OPEN»

– Вы знаете, сколько одиночных и парных матчей вы сыграли в прошлом сезоне?

– Нет.

– По 58 игр в паре и в одиночке. Где больше устаете, в индивидуальных матчах или в парных?

– В одиночно, конечно. Но в паре тоже есть энергозатратные матчи, как, например, финалы Олимпийских игр или турниров «Большого шлема». На такие матчи много тратится психологических сил. Плюс, остается меньше времени на подготовку к следующему турниру. Если мы играем в паре до финала, который обычно проходит в воскресенье, то уже в понедельник начинается следующий турнир в одиночном разряде. Сложно перестроиться и подготовиться физически и психологически. Поэтому приходится некоторые турниры пропускать. Мы не все турниры с Екатериной Макаровой играем в паре – только турниры «Большого шлема» и «Мастерсы».

– Вам до «Золотого шлема» в парном разряде остался всего один титул – Australian Open.

– Все об этом говорят. Мы об этом помним. Мы летим в Австралию, и постараемся с Катей там победить (Australian Open, 15-28 января). В миксте я уже собрала весь «Большой Шлем». Осталось только в паре.

«НЕ СКАЖУ, ЧТО ХИНГИС ОСВОБОДИЛА МЕСТО ДЛЯ НАС С КАТЕЙ»

– Вы до сих пор горите теннисом. Какие цели впереди?

– Я очень люблю теннис. Могу смотреть теннис по телевизору, никогда от него не открещиваюсь, что якобы устала от игры. До сих пор наслаждаюсь этим видом спорта. Если ты не ставишь перед собой высокие цели, нет смысла заниматься каким-либо делом. В следующем сезоне у меня новые задачи: в паре – стать первыми ракетками мира, в одиночке – выиграть турнир «Большого шлема» и войти в первую десятку мирового рейтинга.

– Мартина Хингис в 37 лет закончила с теннисом и освободила вам с Екатериной Макаровой дорогу к вершине мирового рейтинга в парном разряде?

– Не сказала бы, что она освободила для нас место. Конечно, в туре стало на одну великую теннисистку меньше, но есть еще сильные спортсменки, которые тоже хотят стать первыми ракетками мира. Мы с Катей, конечно, понимаем, что у нас есть хорошие шансы. Считаю, мы достойны этого, но посмотрим, как сложится. Теннисная жизнь – суровая. Ведь мы также выступаем в одиночных турнирах, а Мартина последние семь лет играла только в паре, поэтому нам будет тяжело совмещать. Но мы с Катей постараемся не упустить эту возможность.

«МЕЧТА: ОТМЕТИТЬ НОВЫЙ ГОД НА КРАСНОЙ ПОЛЯНЕ»

– Идеальное для вас празднование Нового года?

– Этот праздник должен быть дома. Должен быть снег на улице. У меня мечта отметить Новый год на Красной поляне, в горах. Надеюсь, когда-нибудь эту мечту получится осуществить. Рядом должны быть родные, любимые люди. Стол должен ломиться от блюд – это и салат «оливье», и мандарины, и «селедка под шубой», и холодец. Конфеты шоколадные. Просто хорошая атмосфера, наполненная любовью и счастьем.

– Если бы вам с Екатериной Макаровой предложили разыграть шутливую сцену у новогодней елки, кто бы из вас исполнил роль Снегурочки, а кто Деда Мороза?

– В школе я всегда была Снегурочкой, с пятого класса. Не знаю. Мы бы с Катей как-нибудь разобрались. Спросили бы режиссёра постановки, кто из нас в этот день более подходит на роль Снегурочки.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Елена ВЕСНИНА

Родилась 1 августа 1986 года во Львове (31 год).

В профессионалах – с 2002 года. Выиграла 3 титула WTA в одиночном разряде и 18 – в парном.

Победительница трех турниров серии «Большого шлема» в парном разряде: Ролан Гаррос-2013, US Open-2014 и Уимблдон-2017.

Олимпийская чемпионка Рио-2016 в парном разряде (вместе с Екатериной Макаровой).

В составе сборной России – двукратная победительница Кубка Федерации (2007, 2008).

Текущее место в одиночном рейтинге WTA – 18 (высшее – 13), в парном – 3 (высшее в карьере).

Общая сумма заработанных призовых – $11,5 млн.