О ШАРАПОВОЙ

Мария – уникальная спортсменка. При этом, уникальная во всем. В своем таланте. В своей внешности. В своем характере. И в своей популярности. Настоящий пример для юных девочек, к чему стоит стремиться в спорте. Любой матч с участием Шараповой обеспечит полные трибуны – мы сами это видели в этом году, в Москве. Мария – украшение каждого турнира, на который приезжает. Я до сих пор не могу понять, чем руководствовалась Федерация тенниса Франции, решившая не давать ей wild card на «Ролан Гаррос». Большая глупость! И также глупо ведут себя спортсменки, которые пытаются Шарапову критиковать и в чем-то обвинять. От того, что ты скажешь что-то плохое в адрес Марии, сама лучше не станешь.

Я рад, что Шарапова справилась с тем сложным периодом, который случился в ее жизни. Что сумела вернуться, восстановиться после травм, завоевать титул в Китае (в Тяньцзине, - Прим. ред.) и подняться в рейтинге на 59-ю позицию. Но сможет ли она вернуться в элиту?

Марии трудно. Да, у нее есть деньги, чтобы обеспечить хороший тренировочный процесс. Есть опыт. Есть талант. Но к этому еще добавился и возраст. В 30 лет играть куда сложнее – твой организм все чаще начинает диктовать свои условия. Приходится бороться не только с соперником, но и с собственным телом. Менять детали подготовки. Вносить коррективы в игру. Маше и так непросто справляться со всем тем, что на нее свалилось. А теперь сил становится все меньше. Путь на вершину будет тяжелее. Но мне кажется, она способна вновь его пройти. Способна вернуться в топ-10 уже в новом сезоне. И, возможно, выиграть крупный турнир.

О ЖЕНСКОМ ТУРЕ

Смотрю на девушек в первой десятке – всех будто одна мама родила! Играют одинаково. Да, кто-то чуть сильнее бьет, кто-то быстрее бегает, но в целом действуют, как под копирку. Нет в женском теннисе настоящих новых звезд! Всего три девушки остаются особенными – Мария Шарапова, Виктория Азаренка, Серена Уильямс. Можно еще добавить Петру Квитову, но видно – ей серьезно мешают последствия травмы руки, полученной при ограблении (в конце 2016 года двукратная чемпионка Уимблдона, обороняясь от преступника в собственном доме, получила глубокие порезы левой, рабочей руки, - Прим. ред.). Так вот, Шарапова – только вернулась. Серена и Виктория – лишь планируют возобновление карьеры. А те, кто сейчас наверху… Что это за элита такая, если 47-я ракетка мира (Елена Остапенко, - Прим. ред.) может приехать в Париж – и выиграть «Ролан Гаррос»? А лидер рейтинга – уступить в первом круге Открытого чемпионата США Шараповой, не выступавшей из-за травмы пару месяцев?

В прошлом сезоне на вершине рейтинга побывало пять разных спортсменок. Сейчас там – Симона Халеп. И это тоже временно. Первые ракетки будут сменять друг друга и в новом году. Это не так уж плохо – интересно зрителям. Но лидер рейтинга должен быть звездой! Он должен быть настолько лучше остальных, чтобы поднять уровень тенниса. Как это случилось в мужском туре. Вот там-то новых звезд хватает! Есть Александр Зверев, который в свои 20 лет уже был третьим в мире. Есть Григор Димитров, выигравший Итоговый чемпионат ATP. Что на том же чемпионате вытворял Давид Гоффен! И как сильно смотрится, особенно на грунте, австриец Доминик Тим… Можно с десяток игроков назвать, которые в ближайшем будущем будут бороться за вершину! Они уже готовы. Они показывают фантастический теннис – сверхскоростной, мобильный, мощный. Они тянутся за прежними легендами – Федерером, Надалем, Джоковичем – и вот-вот сумеют их подвинуть. У девушек такого нет. Если мужчины поднялись на новый уровень, то женщины сделали шаг назад. Шарапова с Азаренкой, если Вика вернется, и обе заиграют в свою силу, легко пробьются в топ-10. И это многое говорит о конкуренции в Туре.

А вот вернется ли Серена? Страшно сказать, но ей – 36 лет! Уильямс – великая спортсменка. Но, все-таки, не вечная. Возможно, рождение ребенка в каком-то смысле ей поможет. Физиологически обновит организм. Возможно, американка и заиграет на прежнем, запредельном уровне. Однако возраст должен взять свое. Мне кажется, Серена попытается. Приедет на один-другой турнир. Посмотрит, как у нее складывается. И, если сложится не лучшим образом, если ей не удастся сразу включиться в борьбу за титулы, то Уильямс быстро завершит карьеру.

О РОССИЯНКАХ

На фоне общей слабой конкуренции в женском туре наши спортсменки могут приятно удивить! У нас есть опытные девушки – Елена Веснина, Анастасия Павлюченкова отлично провели последний сезон. Продолжает играть Екатерина Макарова, вернулась Шарапова, осталась Светлана Кузнецова. И это здорово – ведь за ними тянутся и молодые россиянки! Дарья Касаткина, Наталья Вихлянцева уже пробились в топ-50. Есть 6-8 юных девушек – Анна Блинкова, Софья Жук и другие – которые продолжат прибавлять. Но от последних мы только ждем прорыва, а Дарья и Наталья уже добились многого.

Теперь им надо сделать следующий шаг.

Я критиковал Касаткину за то, что Даша перестала прогрессировать. И был разочарован тем, как она провела финал «Кубка Кремля». Юлия Гергес переиграла Дарью уверенно, на классе! Конечно, немка приехала в Москву в отличной форме. Но это – не оправдание для Касаткиной. Мы много пели дифирамбов в ее адрес – я в том числе – и вот, теперь, слегка разочарованы. Дарья, по сути, в одном шаге от того, чтобы попасть в двадцатку. В одном удачно сыгранном турнире. Но сможет ли она сделать этот шаг?

Архимед сказал: «Дайте мне точку опоры, и я переверну весь мир». Я, как тренер, говорю иначе: «Дайте мне хорошего игрока, и я доведу его до первой десятки». Но вот уже внутри этой десятки игрок должен прибавлять сам. Тут тренер может только подсказать, направить в нужном направлении. Но сделать теннисиста лучше, чем он есть, уже не сможет. На таком уровне важно показывать что-то такое, что никто в мире больше делать не умеет! Это – простор для творчества. Майя Плесецкая так танцевала, как до сих пор никто не может, не потому, что у нее был гениальный балетмейстер. А потому, что она – Майя Плесецкая. В теннисе все аналогично. Корт – это сцена, и ты на этой сцене – один. Здесь нельзя, как в футболе, в самый трудный момент отдать пас партнеру в надежде, что тот сам забьет гол. Приходится справляться самому – без чьей-то помощи. Нужно удивлять, что-то придумывать, импровизировать. От того, насколько игрок умеет это делать, зависит, будет он великим или нет. Например, Шарапова – умеет. Умеют ли Касаткина с Вихлянцевой? Хочется верить – да. Мне нравятся эти девушки. Я искренне за них переживаю. Пока Даша не показала чего-то, что позволяет уверенно сказать – она будет в десятке. Но все мы ошибаемся, и я – не исключение. Возможно, Дарья всех нас удивит уже в этом году.

О КУБКЕ ДЭВИСА

У нас есть молодежь. Это уже очевидно. Андрей Рублев, Карен Хачанов и Даниил Медведев – те самые ребята, которые могут вернуть российский мужской теннис на прежний уровень. Старшее поколение набрало возраст. Повзрослели Андрей Кузнецов и Евгений Донской, которым мы очень гордимся, ведь он – воспитанник нашей школы «Белокаменная». Близок к завершению карьеры Михаил Южный. Их уровень уже понятен, но вот насколько прибавят молодые?

С одной стороны – у них были успехи. С другой – случился явный конфуз в Кубке Дэвиса в этом году. Иначе поражение от Венгрии назвать нельзя – провал полнейший! Причем, никто ответственности за это не понес. В футболе и в хоккее за такие поражения снимают тренеров. И назначают новых. У нас же назначают только новые сроки возвращения в число элитных сборных. Теперь в Федерации тенниса России обещают – через три года мы сможем выиграть этот турнир! Я бы поостерегся делать такие заявления.

На Востоке есть притча про Хаджу Насреддина. Приходит Насреддин на базар с мешком золота – и начинает раздавать беднякам. Все удивляются: «Откуда у тебя столько денег, ты же сам – нищий?». Насреддин отвечает: «Я за это золото пообещал шаху, что за один год научу его ишака читать». «Но ты же не сможешь и тебя казнят?», - резонно заметили на базаре. «Не казнят. За год или я умру, или шах умрет, или ишак сдохнет».

Так и у нас – главное наобещать, получить деньги, а что там будет, когда пройдет время – уже не важно. Я лично не верю, что через три года мы реально поборемся за Кубок Дэвиса. Но это не значит, что мы не сможем бороться за него никогда.

Рублев, Медведев и Хачанов обязательно прибавят. Сейчас им по 20-21 год. Теннисисты раскрываются к 23-24. Плюс у нас есть другие молодые ребята, с которыми надо правильно работать. Так что новые теннисисты в сотне лучших у России наверняка появятся. Если их грамотно растить, то мы и правда сможем вернуться в число лучших сборных. А там, лет через 5-7, и снова побороться за Кубка Дэвиса.

О МОЛОДЫХ РОССИЯНАХ

Рублев и Медведев очень сильно прибавили в прошедшем сезоне. Пробились в сотню, засветились в «полтиннике», одержали по нескольку хороших побед. Андрей выиграл титул и сыграл в четвертьфинале US Open. На этом фоне Карен Хачанов добавил не так сильно, но он выстрелил раньше – в 2016 году. Сейчас все трое стоят близко в рейтинге. И явно могут улучшить свои позиции.

Что хорошо – ребята прекрасно общаются. Они тянут друг друга, у них в этом плане есть здоровый спортивный азарт. Прим этом подход к работе у всех троих отличается. И насколько удачно для молодых россиян сложится 2018 год, очень сильно зависит от команд теннисистов.

Из плохого игрока ни одна команда не сделает суперзвезду. Наоборот, даже суперзвезде может навредить плохое окружение – взять хотя бы пример Новака Джоковича с его «духовным наставником», который просто разрушает карьеру серба (речь о Пепе Имазе, – Прим. ред.). Что уж говорить о молодых игроках, которые только пробивают путь на вершину! Плохо, что наши ребята вынуждены тренироваться за границей, где подход к работе отличается от нашего. Но некуда деваться – в России нет нормальных баз. Так что остается лишь надеяться, что россиян их иностранные наставники не испортят.

Сам новый сезон для этой тройки будет очень важным. Задача-минимум – закрепиться на текущих позициях. Но по-хорошему, надо делать шаг вперед. И здесь все куда тяжелее! Пробиться в сотню лучших – относительно просто (конечно, при наличии таланта и упорной работе). Попасть в «полтинник» – труднее. А подобраться к «двадцатке» – на порядок более сложная задача! Конкуренция в топ-50 велика. Здесь все играют одинаково здорово, при этом у большинства – и опыта больше, чем у наших ребят, и физика лучше (в силу возраста). Я уж не говорю про десятку и, тем более, пятерку лучших. Тим и Димитров уже давно в топ-10, но до Федерера и Надаля до сих пор не дотянулись. А Рублеву, Хачанову, Медведеву и до австрийца с болгарином так же далеко. Это к тому, что быстрого прорыва вверх не будет. Но главное – потенциал у наших ребят есть. И на топ-20. И, может, даже на топ-10.