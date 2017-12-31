Олимпийская чемпионка Пекина слетала в американский Санкт-Петербург, чтобы выступить на презентации российского Санкт-Петербург в борьбе за право проведения Итогового чемпионата WTA. Как все прошло и каковы наши шансы – она рассказала «Советскому спорту»?

«ЕСТИ ВЕЩИ ПОВАЖНЕЕ ДЕНЕГ»

- Итоговый чемпионат – уникальный турнир. Самый престижный в календаре женского Тура после «Больших шлемов». Ничего подобного в России раньше никогда не проводилось. И если нам удастся его получить, это будет огромный престиж для страны! Более того – обидно, что мы до сих пор его не проводили, - признается Деметьева.

- Почему Вы так думаете ?

- Смотрите, какие результаты показывают наши девушки начиная с начала 2000-х годов! Сколько россиянок стояло в топ-10 рейтинга. Шарапова и Сафина его возглавляли. У нас были победы на «Больших шлемах», были российские финалы, был чисто российский подиум Олимпиады в Пекине… На Итоговых я выступала всю свою карьеру – отбиралась каждый раз, начиная с 2000 года, когда он проводился в «Мэдисон Сквер Гарден» (в Нью-Йорке, - Прим. ред.). И помню, как в 2004-м из восьми участниц чемпионата было пять россиянок. Пять! Мы как никто другой заслужили право на проведение этого турнира. С уважением относимся и к Китаю, и к Сингапуру, но позвольте – таких результатов у них и близко нет.

- Зато у них достаточно денег.

- В мире есть что-то и более важное. Окупится ли проведение Итогового чемпионата в Петербурге? Странный вопрос. Тут дело даже не в окупаемости, а в том, что турнир даст нашей стране, нашему спорту. Помню, как мне было важно видеть кумиров вживую, когда я только начинала играть в теннис. Как сильно это мотивировало, помогало работать и тренироваться дальше ! А на Итоговый приедут лучшие из лучших ! И не только они. Такие турниры всегда собирают многих легенд прошлого, которым есть что рассказать, чем поделиться с молодыми игроками. Это невозможно переоценить. Плюс сами молодые теннисистки смогут выступить в рамках чемпионата – будет одновременно проводиться и отдельный, молодежный турнир для девушек не старше 21 года.

- Опыт организации St. Petersburg Ladies Trophy поможет?

- Безусловно. Здорово, что в Питере появился свой женский турнир. Раньше у нас был только Кубок Кремля, но теперь St. Petersburg Ladies Trophy перебил его по популярности. При том, что, честно говоря, он не совсем удачно располагается в календаре – сразу после Australian Open. Но многие звезды прилетают в Петербург. Причем сами – не приходится никого заманивать и уговаривать. Вот, в прошлом году была и Венус Уильямс, и Мартина Хингис, и многие другие чемпионки. Им тяжело и неудобно лететь из жаркой Австралии в холодную Россию, когда это время можно потратить на отдых, ведь «Большой шлем» отнимает много сил. Но все равно летят! Потому что им нравится в Питере. Нравится турнир ! В чем, в общем, все и признаются. Конечно, такое отношение ведущих теннисисток приятно. И оно может нам сильно помочь в борьбе за Итоговый.

«WTA ВПЕЧАТЛИЛА НАША ЗАЯВКА»

- Как прошла презентация в американском Санкт-Петербурге?

- Для нас это был финальный этап той огромной работы, которая была проделана. Мы представили специальный видеоролик, выступили с речью. Руководство WTA, это, кстати, удивило – признались, что за 40 лет раньше не видели, чтобы профессиональные теннисистки представляли и боролись за право проведения турнира! - смеется Елена. – Всем все очень понравилось. Петербург – вообще такой город, где каждый хочет побывать хотя бы раз в жизни. А если еще появится повод в виде Итогового чемпионата – захочется вдвойне! В общем, директорат WTA был впечатлен.

- Другие презентации Вы видели?

- Нет, все проходило в закрытом режиме. Но это не так важно. Для нас главное – реакция WTA на наше представление. А она была яркой. Всех восхитили те условия, которые мы предлагаем по размещению, по арене, по программе турнира. Плюс опыт проведения в Питере крупных соревнований по другим видам спорта тоже играет свою роль – ни Шеньчжэнь, ни Сингапур этим похвастаться не могут. Наконец, руководство WTA признало, что в курсе того, как игрокам нравится турнир в Петербурге. Это не мы им рассказывали – они нам !

- Но окончательное решение сразу не было принято.

- Окончательный выбор отложили на месяц. Тут много факторов, которые WTA надо учесть. У Петербурга – прекрасная заявка, но есть другие нюансы. Будет обидно, если по не зависящим от нас причинам нам не удастся получить Итоговый турнир.