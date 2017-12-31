«ЭТА ИДЕЯ РОДИЛАСЬ ДАЖЕ НЕ У МЕНЯ!»

- Все началось три года назад, - рассказывает Наталия. – В 2015 году мы первый раз проводили мужской турнир АТР «St. Petersburg Open» . Это был XX Юбилейный турнир , мы организовывали его с нуля. Но, у теннисной школы «Белокаменная» (где я являюсь исполнительным директором) есть большой многолетний опыт проведения соревнований разного уровня, от детских до турниров ITF с призовыми фондами 75 000 и 100 000 долларов. Поэтому , у созданной компании, «Формула Теннис-Хоккей» - организатора турниров АТР и WTA - сразу была хорошая команда и мы пригласили людей, в свое время работавших над проведением самых масштабных спортивных событий – чемпионатов мира по хоккею, спортивной гимнастике, легкой атлетике… Россия в последние годы много проводила соревнований Международного класса и всегда организация была на высшем уровне!

- Как реализовался этот опыт?

- Наша команда не только знала и понимала как необходимо работать , но и состоит из молодых, амбициозных людей, им было важно не просто сделать что-то хорошо, придумать, реализовать что-то новое и сделать это лучше всех в мире ! С этой задачей мы справились, получив награду лучшего турнира года в календаре ATP 2015. Со спортивной и с технической, художественной, организационной точек зрения все прошло на высшем уровне. Через три месяца, в январе 2016 года, мы использовали этот опыт при проведении первого турнира WTA – St. Petersburg Ladies Trophy .

- Тогда поняли, что готовый замахнуться на Итоговый женский чемпионат?

- Эта идея родилась даже не у меня. А у представителя WTA на нашем турнире. У него большой опыт – он работал и на Итоговых турнирах, и Больших шлемах , на всех самых серьезных турнирах в женском календаре. Много что видел. И то, что он увидел у нас, в Питере, на самом первом St. Petersburg Ladies Trophy в 2016 году, его ,в приятном смысле , удивило. Как-то он подошел ко мне и сказал: «Лицензия на проведение «WTA FINALS» заканчивается у Сингапура в 2018 году и почему бы Вам не попробовать побороться за этот турнир ? ».

- Вы Удивились?

- Удивилась ! Но сразу поняла , что это не лесть. Мы обсудили эту идею с коллегами, с Александром Медведевым, и решили попробовать работать в этом направлении!

«РЕШЕНИЕ ПРИМУТ ЗА ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ»

- Мы в 2016-м уже обозначили в WTA свою позицию, а в этом году подали официальную заявку. В этом году к нам приезжала на турнир президент WTA Микки Лоулер, которая увидев организацию, поддержала нашу идею. В начале декабря 2017 г. в Санкт-Петербурге – не нашем, а американском, во Флориде, где находится штаб-квартира Женской теннисной ассоциации – прошло представление городов-претендентов. Из пяти кандидатов выбрали трех финалистов – отсеялись Прага и Манчестер, остались наш Петербург, Сингапур и китайский Шеньчжэнь. Окончательный выбор будет сделан уже после праздников, 7 января 2018г..

- Предстоит новая поездка в Америку?

- Нет, все будет решаться за закрытыми дверями. От нас теперь ничего не зависит – все что могли, мы уже сделали. Общее впечатление от нашей заявки – восторг! Но есть факторы, на которые мы повлиять не можем. Например, главный козырь Шеньчжэня – больший призовой фонд. Плюс сказывается политическая ситуация, которая сейчас сложилась в Мире. В частности – с отстранением нашей сборной от Олимпиады в Пхенчхане.

- Как это должно смущать руководителей женского теннисного Тура?

- Надо понимать, в календаре WTA Итоговый чемпионат – единственный турнир, который принадлежит собственно WTA, это их престиж. Понятно, что к решению подобного вопроса руководство Ассоциации подходит тщательно. Им нужно взвесить все риски, учесть все нюансы. В том числе – политические. Мне хочется верить, что реально та же ситуация с нашими олимпийцами не повлияет на решение WTA. Теннис всегда стоял в стороне от подобных вещей. Но мы знаем, в каком мире живем. И ничего нельзя исключать.