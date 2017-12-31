«St. Petersburg Open» (ATP) и «St. Petersburg Ladies Trophy» (WTA) Александр Медведев – о том, почему Итоговый чемпионат в Северной столице станет незабываемым и что может помешать нам его заполучить.

«ПУБЛИКА ПУБЛИКЕ РОЗНЬ»

- То, что Санкт-Петербург сначала был выбран одним из кандидатов на проведение Итогового чемпионата WTA, а потом и вошел в число трех финалистов, отражает успешность нашей работы и женского турнира, в частности . Причем успешность во всех отношениях – и со спортивной точки зрения, и с маркетинговой, и с организационной. Плюс, конечно, важна реакция болельщиков - их интерес очень высок! И дело не только в полных трибунах. Публика публике рознь. Важно получить правильную реакцию зрителей. А зрители в Петербурге всегда обеспечивают нужную атмосферу! У нас чуткая публика, которая любит и понимает теннис, подмечает все тонкости. Это важно. Наши партнеры это видят и делают соответствующие выводы.

- Судя по всему, шанс заполучить Итоговый турнир высок?

- Всем понравилась наша презентация на заседании директората WTA. Вопросов по организации и проведению и к тому, что все пройдет на высшем уровне – тоже не возникает. Но надо понимать, в какой ситуации мы находимся. В каких реалиях живем. История с отстранением нашей сборной от Олимпиады и с допуском российских спортсменов в Пхенхчан только в нейтральном статусе - очень показательна. И ведь она еще не закончена! Появилась новость, что еще 300 наших атлетов подозреваются в нарушении анти-допинговых правил. На основании чего? Не потому, что в их анализах что-то нашли. Не потому, что подменили пробирки. А только на основе данных, полученных из базы московской лаборатории, в которых якобы указано, что подмена была. Но разве сложно в данном случае манипулировать компьютерными файлами? В такой ситуации даже не нужен супер-хакер – начинающий программист справится без труда. Очевидно, что вся ситуация – сплошная политика.

- Сложившаяся ситуация может вам помешать?

- Я не исключаю, что в WTA на месяц отложили принятие решение именно для того, чтобы проследить за тем, как будут развиваться события. Но теннис всегда был в стороне от подобных конфликтов. Так что будем надеяться на благоразумие наших партнеров.

«ТОРГОВАТЬСЯ С КИТАЕМ НЕ ДУМАЛИ»

- Если отвлечься от политики, у Петербурга – лучшая заявка?

- Итоговый чемпионат собирает по 8 лучших девушек сезона – в одиночном и 8 лучших пар. Это сильнейший и очень престижный турнир! Мы предлагаем сделать так, чтобы он был интересен не только со спортивной точки зрения, но и с музыкальной, с культурной, с художественной, с социальной . Чтобы было интересно не только болельщикам, но и поклонникам искусства и людям далёким от спорта. Мы знаем и умеем это делать. Уже не раз показали на примерах St. Petersburg Open и St. Petersburg Ladies Trophy. Не говоря о том, что сам город имеет большой опыт проведения крупнейших спортивных событий – от Игр Доброй Воли до недавнего футбольного Кубка Конфедерации. И все было на высшем уровне.

- Есть еще вопрос денег – Шеньчжэнь предлагает больший призовой фонд…

- По призовым есть минимальные требования, но верхний порог не ограничен. Да, китайцы могут платить больше. Шеньчжэнь – интересный город. Сосед Гонконга, столица цифровых технологий, каждые пять лет население увеличивается на 3 миллиона… В Китае проводится много турниров, в том числе очень крупных. Стоит ли отдавать им еще и Итоговый чемпионат? Пусть решит WTA.

- А перебить предложение конкурентов по призовому фонду не думали?

- Зачем? Мы же не на базаре. Данный случай - не та ситуация и не тот повод, чтобы торговаться.

- Зачем России вообще Итоговый турнир? Только ради престижа?

- Есть мнение, что не стоит проводить масштабные, дорогие соревнования. Мол, лучше потратить эти деньги на массовый спорт. Но я убежден – и не одинок в такой точке зрения – что людям нужен пример. Без кумиров, без ярких звезд, профессионалов можно тысячу раз призывать всех бегать, прыгать, заниматься физкультурой, но это не сработает. Людям нужен пример ! Нужно видеть, на кого стоит равняться, кто может их вдохновить прийти в зал и заняться спортом. Так что отдача от подобных турниров огромная. Они стоят вложенных в них средств.

- Финансово окупить чемпионат получится?

- Здесь все зависит не только от организаторов. Важна роль телевидения, интернета, спонсоров. Если нам удастся привлечь новых партнеров – не только тех, кто работает с нами на турнирах ATP и WTA, не только российские компании, но и международные, то проблем не возникнет. В накладе никто не останется. А это более, чем реально.