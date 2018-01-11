Четыре месяца назад американская теннисистка родила дочь. Рождение первенца вынудило ее отказаться от участия в турнире в Сиднее. В интервью The Sydney Morning Herald директор соревнований Лоуренс Робертсон заявил, то экс-первая ракетка мира отказалась от wild-card на турнир серии WTA.

Переговоры длились около трех месяцев, но в итоге американка решила сконцентрировать все силы на подготовке к Australian Open.

Но Серена быстро нашла, чем занять себя во время «декретного отпуска». Спортсменка и ее дочь Алексис Олимпия Оганесян украсили обложку журнала Vogue. Марио Трестино выступил в роли автора фотосессии. Естественно, это было сделано не просто так. Теннисистка дала большое интервью изданию, в котором охотно рассказывала о своей дочери.

«Женщин иногда учат не мечтать так много, как мужчин. Я очень рада, что имею дочь. Я хочу научить ее тому, что нет никаких ограничений», – рассказала Уильямс.

Источник фото: Vogue