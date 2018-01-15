Первый день Australian Open принес несколько сенсаций, порадовал нас победой Андрея Рублева и огорчил поражением Екатерины Макаровой.

«Советский спорт» - о главных событиях, случившихся в Мельбурне в понедельник.

МАРАФОН. РУБЛЕВ ПРОТИВ ФЕРРЕРА

- Я знаю, в чем моя главная проблема. Физически я куда слабее многих игроков. Именно над этим и предстоит работать, - признался Андрей Рублев в конце прошлого года.

После чего закрылся на сборах и начал пахать. Пахал так, что результат не заставил себя ждать – на первом же турнире в сезоне, в столице Катара, 20-летний россиянин вышел в финал. Там, правда, уступил. Как раз из-за усталости. Но были объективные причины – соперник Андрея, Гаэль Монфис, получил лишний день отдыха после того, как с полуфинала снялся Доминик Тим. Рублев же накануне решающего матча отбегал все три сета и отыграл матчбол у Гвидо Пельи. В общем, неудивительно, что француз воспользовался форой. Хотя на настроении россиянина это особо не сказалось.

А потом-то пришлось еще лететь в Окленд!

До Новой Зеландии Рублев все же добрался, но вот играть не стал (чем сильно рассердил организаторов турнира). Решил сосредоточиться на подготовке к Australian Open. И жребий в Мельбурне устроил москвичу неприятный сюрприз, определив в соперники по стартовому раунду Давида Феррера.

Испанец в свои 35, конечно, сдает. Он больше – не игрок топ-10, хотя входил в десятку восемь лет (и побывал третьей ракеткой мира). И тем не менее, Феррер – это Феррер. Кого-кого, а перебегать этого парня так просто не получится! В конце концов, Давид – самый высокий в рейтинге (37-я строчка) игрок, оставшийся за бортом посева. А значит – самый сложный из всех соперников по стартовому кругу для Рублева!

Вряд ли Андрей об этом не думал. Но вряд ли этого боялся.

Последняя перед чемпионатом тренировка в компании Надаля – и на корт! На испытание. Которое продлилось 3 часа и 50 минут… Наконец, пятый сет, матчбол, убойный удар форхендом вправо, ошибка соперника – и есть победа! Которой бы Рублев не одержал в прошлом году. Теперь – и сил хватило, и выносливости. И опыта. И класса.

И надо было видеть лицо соперника – Феррер будто обрадовался больше россиянина! Наверное, так признают, что смена поколений неизбежна. Испанец точно не вернется в топ-10. А вот Рублев туда пробьется – возможно, даже очень скоро.

ПОРАЖЕНИЕ. РАННИЙ ВЫЛЕТ МАКАРОВОЙ

Уверенно взять у соперницы первый сет – 6:3. Обидно отдать вторую партию. Повести 5:2 в третьей… И все же уступить – 6:8. Ровно за 3 часа борьбы. Не Серене Уильямс. Не Марии Шараповой. Не Симоне Халеп. А Ирине-Камелии Бегу. Прямо скажем – не самой звездой теннисистке.

Когда-то Australian Open приносил Екатерине Макаровой первые серьезные успехи в одиночке. Свой дебютный турнир (в 2007-м) она отметила попаданием в третий круг. Дважды была здесь в четвертьфиналах (впервые – на «Больших шлемах, в 2012-2013 годах). Обыгрывала Уильямс-младшую. Отметилась и выходом в полуфинал (в 2015-м), после чего стала 8-й ракеткой мира (высшая позиция в карьере). И даже последние два года – не лучшие в карьере россиянки (без учета парных выступлений), на Australian Open Екатерина неизменно добиралась до четвертого круга. В первом – не вылетала никогда.

И вот – это случилось. Забудьте про хорошую победу над Еленой Остапенко в Сиднее. Приехать в Мельбурн в оптимальной форме Макаровой не удалось. И это поражение – первое для россиянок в одиночной сетке (Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова свои встречи в понедельник выиграли, остальные стартуют во вторник). От того – особенно обидное. Во всем положено искать и плюсы – он тут есть. Теперь у Екатерины будет больше времени и сил на поход за парным «Золотым шлемом». Титулы «Ролан Гарроса», Уимблдона, US Open, а также золото Олимпиады у них с Еленой Весниной имеются. Осталось выиграть чемпионат Австралии. Прямо сейчас. Шансы – хорошие.

СЕНСАЦИЯ. КОШМАР ДЛЯ АМЕРИКАНЦЕВ

Без сенсаций, разумеется, не обошлось – в первый же день турнира завершила выступление Венус Уильямс. Кто не помнит – в прошлом году она дошла здесь до финала, где уступила своей сестре Серене. Сейчас же пятая ракетка мира не совладала против Белинды Бенчич. Той самой Бенчич, что пропустила полсезона из-за операции на запястье, а форму набирала на турнирах ITF.

- Это не я сыграла плохо. Это Белинда показала просто запредельный теннис! – отдала Венус должное сопернице.

Вряд ли от этого стало заметно легче болельщикам-американцам. Ведь кроме Уильямс-старшей турнир покинули еще 11 игроков из США! Включая пятерых – из топ-20 рейтинга (мужского и женского). Включая чемпионку US Open Слоан Стивенс. И полуфиналистку нью-йоркского «Большого шлема» Коко Вандевеге. И Джека Сока (8-я ракетка планеты). И Джона Изнера (16). И СиСи Беллис («новичок года» в WTA-туре в прошлом сезоне). В итоге – минус дюжина американцев.

Как не хватает им сейчас Серены Уильямс!

ИНИЦИАТИВА. ДЖОКОВИЧ – ЗА ПОВЫШЕНИЕ ПРИЗОВЫХ

Вообще, это случилось не вчера. А в пятницу. Но известно стало в понедельник. На традиционном собрании игроков, руководителей ATP-Тура и представителей Федерации тенниса Австралии Новак Джокович в конце попросил из зала удалиться всех не теннисистов и… пригласил на сцену адвоката. С которым толкнул речь.

О чем шла речь – узнали журналисты, честно признавшись, что подслушали за дверью. Экс-первая ракетка мира отметил, что надо основать профсоюз игроков. Главная цель – борьба за призовые. Точнее – за их повышение. И логика проста – сейчас на долю теннисистов полагается всего 7-8 процентов от общих доходов турниров. Тогда как в НБА (и эта лига ставится в пример) – все 50 процентов!

«То есть Джокович, заработав за карьеру больше 100 миллионов долларов, и поселившись в свободном от налогов Монте-Карло, считает, что получает недостаточно?» - спросит читатель.

А вот и нет!

- Речь не обо мне. У меня хватает денег на счетах. Речь – о тех ребятах, которые находятся во второй сотне или ниже. И кому приходится очень тяжело, поскольку их доход от проведенных матчей едва ли покрывает все расходы на переезды, проживание и зарплату команды, - отметил Новак.

Не дословно (официальных заявлений не было), но посыл – таков. Многие теннисисты эту идею поддержали – в частности, Рафаэль Надаль. Против внезапно оказался Роджер Федерер. Но он, пожалуй, одинок в своей оценке ситуации.

А лучше всех на этот счет пока что высказался Виктор Троицки. Партнер Новака по сербской сборной открыто заявил:

- Организаторы турниров «Большого шлема» рассказывают сказки. Они упирают на то, что борются за интересы игроков и регулярно повышают призовые. На самом деле – просто набивают собственные карманы, поскольку нам отводится лишь мизерный процент доходов. И при этом выставляют теннисистов жадными людьми. Будто нас волнуют только деньги. Но речь не только о деньгах. Она – о справедливости.