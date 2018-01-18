«Советский спорт» – о том, как наши теннисисты выступили в очередной день Открытого чемпионата Австралии.

ШАРАПОВА – ОДНА ЗА ВСЕХ

– Вы так счастливо улыбались после своей победы…

– Ну, я выиграла матч у теннисистки, которая раньше создавала мне серьезные проблемы. Плюс сегодня было жарко. Я же победила в двух сетах и вышла в третий круг. Думаю, это хороший повод улыбнуться! – призналась Мария.

Жара накрыла Мельбурн с раннего утра – к полудню воздух здесь прогрелся до 39 градусов. Именно в этот момент россиянка на центральном корте имени Рода Лэйвера вовсю боролась с Анастасией Севастовой. Хотя, как боролась? Уверенно дожимала!

Матч явно сложился не так, как боялись наши болельщики. И как надеялась латвийка.

С Марией они раньше уже встречались дважды. В прошлом году. В четвертом круге US Open Севастова была сильнее – 5:7, 6:4, 6:2. В Пекине Шарапова смогла взять реванш. Но с каким же трудом!

– Мы боролись три сета, я ушла с двух матчболов и добилась успеха лишь на тай-брейке третьей партии, – вспоминала экс-первая ракетка мира.

Никто не ожидал, что в Мельбурне все сложится заметно проще.

Но вот – постоянные атаки россиянки то и дело ставят Севастову в тупик. Стартовый сет закончен быстро – 6:1. Во втором ситуация слегка выравнивается, но все-таки в концовке Шарапова опять сильнее – 7:6 (7:4). Плавиться под испепеляющим солнцем спортсменкам долго не пришлось. Хотя обрадовалось такому результату только одна из них.

– В прошлом году я смотрела Australian Open по телевизору. К тому же, я была больна – так и сидела на диване с коробкой бумажных платочков… Теперь – я снова здесь, теперь показывают уже меня. И я очень этому рада! – отмечала Мария.

– Думаю, могу быть довольна тем, как агрессивно я сегодня сыграла, – продолжила россиянка. – Я действовала стабильно, но постоянно искала возможность для атаки. Очень удачно выходила к сетке, закончила много розыгрышей ударами слета. Это то, над чем я много работала, и что сегодня мне сильно пригодилось. Так что да – у меня есть повод улыбаться.

ВСТРЕЧА «НЕКСТГЕНОВ»

Жаль, что из всех россиян и россиянок, вышедших в четверг на корты «Мельбурн-парка» (речь про одиночки), кроме как у Марии такого повода в итоге не представилось ни у кого.

Екатерина Александрова ничего не смогла поделать с американкой Мэдисон Кис – взяла у полуфиналистки US Open всего лишь гейм (и тот – во втором сете). Елена Веснина, как ни пыталась на опыте и классе навязать серьезную борьбу Наоме Осаке, но все же уступила молодой японке – здесь все решилось после тай-брейка в первой партии, ведь во втором соперница Елены была куда сильнее.

И, что обидно, оступились все трое наших игроков в мужской части турнира.

Евгений Донской зацепил стартовый сет у итальянца Фабио Фонини, но затем отдал ему инициативу. Совсем ничего не получилось у Даниила Медведева – нынешний лидер чемпионской гонки ATP (взявший перед стартом Australian Open свой первый титул – в Сиднее) угодил под разгром от корейца Хена Чона. Хотя этот матч и обещал быть интересным.

Всего-то пару месяцев назад парни играли в полуфинале Молодежного чемпионата ATP. Играли все пять сетов (правда, в Милане они шли до победы в 4-х геймах – по альтернативным, никому не интересным правилам). И Даниил оказался слабее. Чону, как и Медведеву – 21 год. В рейтинге ребята стоят близко (Даниил – на 53-й позиции, Хен – на 58-й). Оба относятся к так называемым «некстгенам» (от английского next generation – «следующее поколение»). То есть, в обоих видят потенциальных звезд. Понятно, что их встреча в Мельбурне вызывала особый интерес болельщиков! При этом теннисист из Страны Утренней Свежести пока не выиграл ни одного турнира (кроме того самого Молодежного чемпионата – там он в финале «убрал» еще и Андрея Рублева). А Медведев ударно начал сезон, став лучшим в Сиднее.

Увы, но то ли силы кончились, то ли жара сказалась, то ли просто выдался не лучший день – во втором круге австралийского чемпионата россиянин выглядел бледно. Собрался лишь на первый сет. А, уступив его на тай-брейке, затем взял у соперника всего два гейма.

Короче, «битвы талантов» не вышло.

И совсем обидным получилось поражение другой нашей надежды – Карена Хачанова.

ОПЫТ ДЛЯ ХАЧАНОВА

На корте каждый выглядит по-своему. Из кого-то бьют эмоции. Кто-то подчеркнуто спокоен. Кто-то заводится с полоборота, круша ракетки о корт и скамейки. Хуан-Мартин Дель Потро порой выглядит так, будто не понимает: «Что я тут делаю? И почему я до сих пор не в баре?».

Это заметно по вальяжной, ленивой походке. По ленце в каждом движении между розыгрышами. По отстраненному взгляду. Обманчивое впечатление! Мало кто любит теннис так, как «Малыш» Дель-По! Иначе стал бы он годами сопротивляться своим травмам, переносить одну операцию за другой, чтобы вернуться на прежний уровень и снова пробиться в топ-10?

А аргентинец вернулся в десятку буквально накануне Australian Open. И именно он стал соперником Хачанова по втором кругу.

Всего несколько цифр.

28 эйсов – столько их выполнил россиянин в этом матче. 3 часа, 45 минут – столько продлилась встреча. 147 очков - поровну выиграл каждый из соперников. 192 км/ч – быстрейшая подача в исполнении каждого.

Ребята шли один в один!

Только с одной стороны сетки был чемпион US Open-2009. С другой – молодой россиянин, занимающий в мировом рейтинге 45-е место. В итоге – равная, упорная борьба! Только победа все же досталась аргентинцу.

Ни эйсы, ни надежность при подаче не помогли Карену. Даже «сухая» победа на тай-брейке в третьем сете – и та не помогла. Все решил один лишь брейк в четвертой партии. И его сделал Хуан-Мартин. В теннисе не важно, сколько очков ты взял за матч. Главное – взять ключевые. И тут опыт бесценен. Карену его не хватило. У Дель Потро – он есть. Поэтому-то аргентинец – в третьем круге.

А нам, начиная с этой стадии, осталось болеть лишь за Шарапову. И за Рублева.