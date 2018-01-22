Экс-пятая ракетка мира, эксперт «Советского спорта» Анна Чакветадзе подводит итоги выступлению россиян на турнире.

О ПОРАЖЕНИИ ШАРАПОВОЙ

Кербер была сильнее. Она в отличной физической форме. Все свои задумки ей удается воплощать в реальность. Она блестяще подготовилась к турниру. И, в принципе, до игры в четвертом круге против Су-Вей Си немка показывала настолько мощный теннис, что выглядела главной фавориткой. Три сета со спортсменкой из Тайваня слегка развеяли иллюзии. Напомнили – в борьбе за титул не все так однозначно. Вот только для Шараповой уже ничего не изменить – она-то Анджелике проиграла. В куда менее упорном матче, чем Су-Вей.

У Марии был шанс развернуть ход встречи в свою пользу. Уступая во второй партии 0:2, она сравняла счет и заработала возможность снова взять подачу Кербер. Но не смогла. А затем соперница только прибавила. Усилила игру. Было заметно, как отлично Анджелика настроилась на этот матч. Она больше не играет «стеночку», в которой большой мастер. Сама признала в прошлом, неудачном для себя сезоне – соперницы нашли подход к такой игре. Научились давить ее атаками, отодвигать от задней линии и за счет этого добиваться успеха. Теперь Кербер сама делает ставку на нападение, на агрессивный стиль. В матче с Шараповой именно эта тактика сыграла в ее пользу. Как бы Мария ни пыталась взять свое за счет скорости и мощи ударов, Анджелика всегда отвечала быстрее, острее. Предложить немке что-то в подобной ситуации Шарапова просто не смогла.

Могла закрыться в обороне? Нет, это не про Машу. Чтобы «тащить» долгие розыгрыши, в ожидании ошибок от соперницы, нужно отлично двигаться по корту. Шарапова, конечно, быстрая спортсменка, но все же, не настолько. С ее ростом играть «стенку» невозможно. Защита – не козырь Марии. Она всегда стремится находиться в корте, поскольку, отходя от задней линии, мгновенно ставит себя в уязвимое положение. И теннисистка уровня Кербер легко этим воспользуется. По сути, у Шараповой не было другого варианта, кроме как «поддавливать» самой. Делать упор на скорость и мощь. Было бы меньше ошибок, была бы Анджелика не так хороша – все могло сложиться иначе. В этот день не сложилось.

Видно, что Мария прибавляет. Она сама была неплохо готова. Проблем с физикой нет, травмы ее не беспокоят. Она отлично провела два матча в Мельбурне. Но все же ей чего-то не хватает. Не получается собрать в единый паззл всю игру. Когда надо – не выручает подача. В другой момент не достает стабильности. Она и близко, и в то же время далеко от оптимальной формы. А что поможет ей ее найти – большой вопрос.

Возможно, стоит поменять личного тренера. Со Свеном Гренефельдом у Шараповой не клеится. Он хороший человек, всегда поддержит в сложной ситуации. Он подходит Марии, как личность. Но, возможно, не подходит как тренер. Необязательно найти некого гения, который сразу что-то резко изменит, и Шарапова быстро опять станет первой ракеткой мира. Думаю, это невозможно. Но на подобном уровне большую роль играет психология. Смена наставника способна дать тот свежий глоток воздуха, тот эмоциональный толчок, который позволит Марии прибавить. Сейчас у нее два варианта – либо посыпать голову пеплом, либо работать дальше. Шарапова выбрала второй вариант. И это верный выбор. В любой момент, в один удачный день, он может принести успех. Тогда мы снова увидим Машу не вершине. Пока это возможно.

О ВЫЛЕТЕ РУБЛЕВА

Рублев отлично выглядел в матче с Димитровым! Правда, сам Григор там не показал хотя бы 80 процентов своих возможностей. Но это проблемы болгарина. По тому, как складывалась встреча, у Андрея были все шансы победить. Жаль, что он ими не воспользовался.

Наверное, сказалась жара – в Мельбурне в тот момент было за 40 градусов. Физически Рублев «подсел». Усталость помешала ему в ключевых моментах, и тут выносливость Димитрова сыграла свою роль. Но, в любом случае, Андрей провел хороший матч. И хороший турнир. Сейчас на него давят большие ожидания – и свои личные, и окружения, и болельщиков. Все понимают: еще чуть-чуть, и россиянин может прорваться к элите. Правда, вот это «чуть-чуть» – оно включает в себя очень многое. Необходимость побеждать топ-игроков в подобных встречах – тоже.

Рублев классно начал сезон. Вышел в финал в Дохе, неплохо выступил на Australian Open. Хочется верить, что это не взлет, а разгон. Что настоящие успехи в этом году ждут Андрея дальше. Конечно, без спадов он не обойдется. Будут и неудачные матчи, и даже неудачные серии. Но мы уже видим, как из Рублева вырастает игрок экстра-класса. Который уже всех убедил в своем таланте на прошлом US Open. И который в любой отдельно взятый день способен повторить такой успех. Причем – не раз. Если Димитров на «Большом шлеме» вдруг снова попадется Андрею, никто не скажет однозначно, в чью пользу все-таки закончится их новый матч.

О МЕДВЕДЕВЕ И ХАЧАНОВЕ

Даниил Медведев и Карен Хачанов проиграли во втором круге. Обидно? Плохой результат? Возможно. Мы были вправе ждать от ребят большего. Но что в итоге? Хачанов уступил Дель Потро – десятой ракетке мира. Медведев – Хену Чону, который только что «убрал» в трех сетах самого Новака Джоковича. По сути, ребятам не повезло с сеткой. Ведь уровень их тенниса, который оба демонстрировали, предполагал заметно лучший результат. Но в спорте ничего не приходит сразу. И удача не всегда на твоей стороне. Главное – все наши парни мотивированы. Они прибавляют. Они работают над собой и играют все лучше с каждым турниром. Тот же Хачанов дважды сыграл с Дель Потро на высоком уровне (они встречались с аргентинцем накануне Australian Open в Окленде, – Прим. ред.). Медведев только что взял титул в Сиднее. Возможно, уже на следующем «Большом шлеме» каждый из них сам сможет выйти в четвертьфинал. Молодые теннисисты тянутся друг за другом. Как только выстрелит один – всех остальных это подстегивает. Возможно, что Хен Чон прямо сейчас прокладывает свои ровесникам дорогу. Кореец очень силен и талантлив. Того же Джоковича он обыграл заслуженно. Но ведь и наши ребята не хуже! По факту, результат – в виде второго круга – их расстроил. Но по игре – и это видно – они уже готовы к большему.

О НЕУДАЧАХ РОССИЯНОК

Когда-то женский теннис был настоящим флагманом – возможно, всего российского спорта вообще. Жаль, ситуация меняется. Прежнее поколение уходит, а молодые теннисистки пока не выстрелили так, как мы все ждем. Наталья Вихлянцева и Дарья Касаткина уже отметились успехами, но им не удается быть на пике формы в каждый нужный момент. А остальные пока не дотянулись даже до уровня топ-50.

Возможно, это вопрос времени.

Все наши девушки, за исключением Шараповой, в итоге уступили тем соперницам, которых – по состоянию на сейчас – вполне могли пройти. Речь и о Лене Весниной, и о Кате Макаровой, и о Насте Павлюченковой. Но так бывает. У поражений разные причины. Все россиянки ни шатко, ни валко начали этот сезон. У кого-то соперницы продемонстрировали свой лучший теннис. Кому-то не хватило собственной готовности. На кого-то повлияла погода. То, что никто из наших теннисистов не добрался до 1/8 финала – конечно, провал. Неудачный турнир! Но, что обиднее – сенсацией это не стало. Наш теннис больше не на тех позициях, на которых был еще 10 лет назад. Не смогла порадовать Шарапова – от остальных многого и не ждали. Тенденция? Надеюсь, нет. Хочется верить, что это просто неудачный месяц. И по ходу сезона наши спортсменки нас еще порадуют.

О ПАРНОМ ТИТУЛЕ ВЕСНИНОЙ И МАКАРОВОЙ

Веснина и Макарова идут за «Золотым карьерным Шлемом»! И, знаете что? Они должны его собрать!

Соперницы россиянок боятся. Это видно по тому мандражу, по волнению, которое испытывают девушки, выходя играть против российской пары. Катя и Лена – самый опытный дуэт. Блестяще сыгранный. С большим количеством громких титулов – и «Большие шлемы» за плечами, и золото Олимпийских игр. В Австралии они пока не побеждали, но есть все шансы сделать это теперь.

Конечно, груз ожиданий давит. И волнение велико. Но чем хорош парный теннис – партнер всегда готов прийти на выручку! Переволновался игрок, впал неожиданно в ступор – напарник может взять удар на себя. Помочь, успокоить, дать перетерпеть сложный момент. Катя и Лена это много раз проходили. Они прекрасно чувствуют друг друга. И на корте, и в жизни. Это – огромный опыт, который обязательно сыграет свою роль. Нет другого дуэта, который прямо сейчас был бы способен обыграть Макарову и Веснину, если они продолжат выступать на своем настоящем уровне. Так что я верю – им не просто по силам собрать «Золотой шлем». Они могут сделать это уже на текущей неделе.