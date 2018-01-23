Победа Елены Весниной и Екатерины Макаровой в парном разряде, травма Рафаэля Надаля и вылет Элины Свитолиной – чем запомнится очередной день Открытого чемпионата Австралии.

ПАРНЫЙ ВЫХОД. ВЕСНИНА И МАКАРОВА – В ПОЛУФИНАЛЕ

Елена Веснина и Екатерина Макарова вышли в полуфинал Открытого чемпионата Австралии в парном разряде. Вчера наши девушки нанесли поражение китаянке Ифань Сю и канадке Габриэле Дабровски на тай-брейке решающей, третьей партии.

При этом стартовый сет Веснина и Макарова уступили с сухим счетом 0:6, зато во втором полностью изменили ход матча и добились почти столь же уверенной победы – 6:1. Заключительная партия прошла уже в равной, напряженной борьбе и закончилась тай-брейком, где более опытные россиянки добились успеха – 7:2. Отметим, что предыдущий матч – в третьем круге против чешек Катерины Синяковой и Барборы Крейчиковой – Елена и Екатерина также выиграли только в трех сетах.

За выход в свой седьмой на двоих финал турниров «Большого шлема» олимпийские чемпионки поборются с румынками Моникой Никулеску и Ириной Камелией-Бегу. Любопытно, что именно Бегу выбила Макарову из одиночного турнира Australian Open еще в первом круге (Веснина во втором раунде уступила японке Наоми Осаке). Россиянки в данный момент считаются главными фаворитками в борьбе за титул и в случае итогового успеха в Мельбурне соберут так называемый «Золотой карьерный шлем». Напомним, что на их счету уже есть победы на «Ролан Гарросе» (2013), US Open (2014), Уимблдоне (2017) и Олимпийских играх (2016). Ранее девушки уже шесть раз играли вместе в финалах «Больших шлемов», выиграв ровно половину из них (Веснина еще трижды добиралась до этой стадии с другими партнершами – Саней Мирзой, Викторией Азаренкой и Верой Звонаревой – но всякий раз уступала). Один финал пришелся и на Australian Open – в 2014 году, когда россиянки не смогли справиться с итальянками Робертой Винчи и Сарой Эррани.

ТРАВМА. МУКИ НАДАЛЯ

Главная сенсация дня - первая ракетка мира Рафаэль Надаль не смог закончить свой четвертьфинальный матч против Марина Чилича из-за травмы ноги. В итоге испанец снялся при счете 2:0 в пользу соперника в пятом сете.

Двумя днями ранее, благодаря победе в четвертом круге над аргентинцем Диего Шварцманом, испанец гарантировал себе то, что он останется на высшем месте в рейтинге по итогам чемпионата – теперь Роджер Федерер, даже если защитит прошлогодний титул, не сможет обойти Надаля в списке сильнейших теннисистов мира. А вот продолжить борьбу за свой 17-й трофей турниров «Большого шлема» Рафаэль не смог. В конце четвертой партии поединка с Чиличем, ведя 2:1 по сетам, Надаль почувствовал резкую боль в ноге и вызвал на корт врача, попросив медицинский перерыв. Однако помощь не помогла – проиграв несколько геймов подряд и не сумев взять свою подачу в начале решающей партии, Рафаэль принял решение досрочно прекратить борьбу. Таким образом Чилич второй раз в карьере вышел в полуфинал Australian Open (первый был в 2010 году).

Там его соперником станет британец Кайл Эдмунд – дебютант данной стадии турниров «Большого шлема». Вчера Эдмунд стал автором сенсации, нанеся поражение третьей ракетке мира Григору Димитрову (болгарин ранее одолел в Мельбурне нашего Андрея Рублева и кумира местной публики Ника Кирьоса). Любопытно, что 23-летний уроженец южноафриканского Йоханнесбурга впервые в карьере выиграл пять матчей подряд на уровне ATP-Тура. Также он впервые обыграл соперника из топ-10 рейтинга. Этот успех позволит Эдмунду самому войти в топ-30 (сейчас он является 49-й ракеткой мира). Более того, в случае победы над Чиличем, Кайл опередит в рейтинге Энди Маррея и станет первым номером Великобритании в списке сильнейших теннисистов мира.

Добавим, что в двух оставшихся четвертьфиналах сегодня сыграют швейцарец Роджер Федерер против чеха Томаса Бердыха, а также американец Теннис Сандгрен и кореец Хен Чон.

ДЕБЮТ. ПРОРЫВ ЭЛИЗЫ МЕРТЕНС

Еще одна неожиданность дня – четвертая ракетка мира, украинка Элина Свитолина уступила в четвертьфинале бельгийке Элизе Мертенс – 4:6, 0:6.

Одна из главных фавориток чемпионата призналась, что на ее действиях сказалась травма бедра, полученная после победы на турнире в Брисбене перед началом Australian Open.

– Я постоянно испытывала боль и выступала с тейпующей повязкой под шортами – ее просто не было видно. Болеутоляющие до поры до времени помогали мне играть, но сегодня все стало гораздо хуже. В то же время Элиза показала очень хороший теннис и в данной ситуации просто не оставила мне шансов на победу, – отметила Свитолина.

Мертенс, занимающая 37-е место в рейтинге WTA, впервые выступает в основной сетке чемпионата Австралии и впервые в карьере дошла до полуфинала турнира «Большого шлема». Любопытно, что по ходу турнира бельгийка пока не проиграла ни одной партии. Именно она станет следующей соперницей второй ракетки планеты, датчанки Каролины Возняцки, которая вчера нанесла поражение испанке Карле Суарес-Наварро.

В других женских четвертьфиналах сегодня сыграют румынка Симона Халеп против чешки Каролины Плишковой, а также немка Анджелика Кербер и американка Мэдисон Кис.

Мельбурн, Австралия

Турнир «Большого шлема»

Открытые корты

Покрытие – хард

Общий призовой фонд – $43 312 500

Мужчины. Одиночный разряд. Четвертьфинал

Эдмунд (Великобритания) – Димитров (Болгария, 3) – 6:4, 3:6, 6:3, 6:4

Чилич (Хорватия, 6) – Надаль (Испания, 1) – 3:6, 6:3, 6:7 (5:7), 6:2, 2:0 – отказ

Женщины. Одиночный разряд. Четвертьфинал

Возняцки (Дания, 2) – Суарес-Наварро (Испания) – 6:0, 6:7 (3:7), 6:2

Мертенс (Бельгия) – Свитолина (Украина, 4) – 6:4, 6:0

Женщины. Парный разряд. Четвертьфинал

Веснина/Макарова (Россия, 2) – Ифань Сю/Дабровски (Китай/Канада, 6) – 0:6, 6:1, 7:6 (7:2)