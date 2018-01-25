Хорват Марин Чилич пока ждет соперника по решающей встрече.

УЙТИ С МАТЧБОЛОВ – ДОЙТИ ДО ФИНАЛА

В финале женского турнира – вот же неожиданность! – сыграют первая и вторая ракетки мира. Именно так. Анджелика Кербер, считаясь чуть ли не главным фаворитом (особенно после убедительной победы над Шараповой), все же уступила Симоне Халеп. В упорном матче. Со счетом 7:9 в третьей партии. Не реализовав несколько матчболов. Более, чем за 3 часа игры. Так что повторить свой успех в Мельбурне двухлетней давности немке теперь точно не удастся. Не в нынешнем году. А Симона третий раз в карьере вышла в финал на «Большом шлеме».

И также, в третий раз, до него добралась Каролина Возняцки. Правда, датчанке полуфинальная победа далась немного легче – Элиза Мертенс и так прыгнула выше головы, попав в четверку лучших. В прошлом году бельгийка даже не пробилась здесь в квалификацию, теперь – претендовала на финал. Боролась мощно и упорно, но все же уступила нынешней второй ракетке мира. В двух напряженных партиях.

Теперь Возняцки и Халеп сыграют за свой первый титул на турнирах «Большого шлема». И – заодно – за место на вершине рейтинга. На счету обеих девушек – уже по два финала. Румынка чуть не покорила «Ролан Гаррос» (в 2014-м уступила Шараповой, в 2017-м – Елене Остапенко). Датчанка была близка к успеху на US Open (в 2009-м не справилась с Ким Клийстерс, в 2014-м – с Сереной Уильямс). Обе по ходу текущего чемпионата ушли с матчболов – Каро «горела» в игре второго круга против хорватки Яны Фетт 1:5, 15:40 в третьей партии. Симона подходила к краю пропасти в четвертом раунде, в поединке с Лорен Дэвис (тот матч закончился в пользу Халеп – 15:13 в заключительном сете). Плюс – в полуфинале с Кербер.

Представьте, как обидно будет той, кто все-таки останется без титула!

Но, в любом случае, одной спортсменкой, побывавшей на вершине рейтинга, при этом не победив на «Большом шлеме», в субботу точно станет меньше.

ЧИЛИЧ В ОЖИДАНИИ… РОДЖЕРА?

Заметно проще, без особенной интриги, определился первый финалист в мужском турнире. Им ожидаемо стал Марин Чилич. Британец Кайл Эдмунд выбрал лимит на авторство сенсаций, остановив в четвертьфинале Григора Димитрова. Против хорвата уроженец Йоханнесбурга уже не сдюжил – здесь все кончилось в трех партиях.

Для Чилича этот финал – опять же третий. Правда, в отличие от Халеп и Возняцки, один он выиграл – на US Open в 2014 году. Другой уступил – в прошлом июле, на Уимблдоне. Роджеру Федереру. С которым – именного этого и ждут – сыграет и теперь. Если швейцарец сам пройдет корейца Хена Чона – их встреча состоится в пятницу. Вдруг теннисист из Страны Утренней Свежести опять подарит своим фанатам чудо? После победы над Новаком Джоковичем от Чона можно ждать, чего угодно! Это сам Роджер признавал.

Кстати, сам Чилич опасается обоих.

– С кем сам хотел бы встретиться в финале? С тем, кого смогу обыграть. А это будет непросто в обоих случаях, – отметил Марин. – С одной стороны, Федерер – самый успешный игрок в истории «Шлемов». Он много раз доходил до решающих стадий и умеет показывать свой лучший теннис именно в самых важных матчах. Бороться с ним – всегда испытание. С другой – Хен Чон. Мы уже несколько раз встречались, и видно, как парень прибавил за последние полгода-год. Он сильно повзрослел, стал действовать умнее, он отлично защищается и мощно бьет с обеих сторон. В общем, кто бы не вышел в финал – мне придется непросто.

А В ЭТО ВРЕМЯ…

МАКАРОВА – В ПОЛУФИНАЛЕ В МИКСТЕ

Екатерина Макарова вместе с бразильцем Бруно Суаресом вышла в полуфинал Australian Open в смешанном парном разряде. За место в титульном матче они теперь поспорят с канадкой Габриэлой Дабровски и хорватом Мате Павичем.

Напомним, что в одиночном турнире в Мельбурне Екатерина проиграла уже в первом раунде, уступив румынке Ирине-Камелии Бегу. Зато вместе с Еленой Весниной дошла до финала в парном разряде. Любопытно, что по ходу чемпионата она успела взять реванш у той же Бегу (выступавшей вместе с Моникой Никулеску – в полуфинале), а в четвертьфинале победила и Дабровски (в дуэте с китаянкой Ифань Сю). В случае успеха в парном турнире, россиянки соберут карьерный «Золотой шлем» – ранее они уже выигрывали «Ролан Гаррос» (2013), Уимблдон (2017), US Open (2015) и Олимпийские игры (2016).

Напомним, что на счету Макаровой есть одна победа в миксте – вместе с Суаресом они стали чемпионами US Open в 2012 году.

Мельбурн, Австралия

Турнир «Большого шлема»

Открытые корты

Покрытие – хард

Общий призовой фонд – $43 312 500

Мужчины. Одиночный разряд. Полуфинал

Чилич (Хорватия, 6) – Эдмунд (Великобритания) – 6:2, 7:6 (7:4), 6:2

Женщины. Одиночный разряд. Полуфинал

Халеп (Румыния, 1) – Кербер (Германия, 21) – 6:3, 4:6, 9:7

Возняцки (Дания, 2) – Мертенс (Бельгия) – 6:3, 7:6 (7:2)

Микст. Четвертьфинал

Макарова/Суарес (Россия/Бразилия, 3) – Хлавакова/Роже-Васселин (Чехия/Франция, 6) – 6:2, 4:6, 1:0 (13:11)