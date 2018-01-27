Участницы на уровне Большого шлема

Состав участниц St. Petersburg Ladies Trophy-2018 – мечта любого турнира, он находится как минимум на одном уровне с заявкой Больших шлемов. Чтобы попасть в основную сетку в Петербурге, нужно находиться в топ-40 мирового рейтинга! И, конечно же, особый статус St. Petersburg Ladies Trophy придает участие первой ракетки мира: Каролин Возняцки отвоевала этот статус победой на Открытом чемпионате Австралии – в финале с Симоной Халеп, которая тоже собиралась выступать в Петербурге и отказалась лишь из-за травмы в последний момент. Возняцки уже приезжала в Россию, у нее сложилось отличное впечатление о нашем турнире, поэтому она одной из первых забронировала себе место в сетке. И это несмотря на то, что Каролин нужно лететь в Петербург из австралийского Мельбурна после финала Australian Open.

Легенды в шоу-матче

Классное шоу на петербургских кортах устраивают еще и друзья турнира, в недавнем прошлом отличные игроки: на этот раз россиянки Анастасия Мыскина и Елена Дементьева в товарищеском гала-матче встретятся со швейцаркой Мартиной Хингис и бельгийкой Ким Клейстерс. Причем для комфорта зрителей организаторы St. Petersburg Ladies Trophy договорились с WTA о проведении шоу-встречи в субботу между двумя полуфинальными играми. Раньше правила международной организации не разрешали устраивать выставочный матч между официальными, но Петербургу пошли навстречу – в том числе из-за того, что российский турнир на высшем уровне работает с болельщиками.

Топ-гости со всего мира

Внимание к St. Petersburg Ladies Trophy со стороны мирового теннисного сообщества подчеркивает то, что на новый турнир приедут председатель Совета директоров WTA Стив Саймон, президент WTA Микки Лоулер и другие топ-менеджеры организации. Все они хотят вживую увидеть петербургский турнир и обсудить с руководством St. Petersburg Ladies Trophy перспективы развития.

Идея, которую подхватили в Австралии

Электронная жеребьевка – уже не новинка, а традиция петербургских турниров. И особенно ценно, что российскому примеру следуют организатору крупнейших мировых соревнований. Например, на Australian Open-2018 распределение участников по сетке провели в том же стиле, что и в Петербурге. Это говорит о том, что российский турнир отлично чувствует, какие именно детали традиционного процесса нужно видоизменять, модернизировать – а эффект настолько силен, что турнир Большого шлема заимствует идеи.

Telegram-эмоции

St. Petersburg Ladies Trophy постоянно расширяет количество площадок, где можно узнавать о главных событиях турнира. В прошлом году удачным стал эксперимент с ежедневным журналом, который бесплатно могли читать все гости арены. На этот раз добавились еще и новые социальные сети: в Telegram и Viber можно будет получать все актуальные новости, а также отправлять друзьям официальные стикеры турнира: на них очаровательные талисманы – львы Лев и Лайна – демонстрируют различные эмоции. С их помощью можно и признаться в любви, и выразить удивление.

Церемония с олимпийским вкусом

Шоу, которое обрамляет матчи петербургских турниров, всегда запоминается зрителям так же хорошо, как и лучшие теннисные моменты. Например, в марте 2017-го организаторы St. Petersburg Ladies Trophy получили престижную награду в номинации «Лучшая режиссура и постановка мероприятий». На турнире-2018 шоу закрытия, ради которого зрители останутся после финального матча, готовит та же команда, которая работала над завершающей церемонией Олимпиады в Сочи.