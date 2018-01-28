Чем нам запомнится этот чемпионат?

РЕКОРД РОДЖЕРА

В этот же день – 29 января - ровно 13 лет назад в Мельбурне встретились Марат Сафин и Роджер Федерер. В полуфинале. И провели не просто самый яркий матч сезона. Один из лучших в истории вообще! Марату накануне исполнилось 25 лет. Швейцарцу было 23. В 2004-м он победил везде, за исключением «Ролан Гарроса». Так началась его эпоха. И только Сафин в своей лучшей форме мог справиться с Роджером на харде.

Тогда, в 2005-м, россиянин победил – со счетом 9:7 в последней партии. Потом «прихлопнул» Ллейтона Хьюитта в финале, забрав заветный титул. Как оказалось – он был последним для Марата. Не на турнирах «Большого шлема» - а вообще. В 2009-м, на «Мастерсе» в Париже Сафин простился с большим теннисом, уступив свой последний матч Хуану-Мартину Дель-Потро.

А Федерер, спустя 13 лет после той «рубки», на 37-м году жизни оформил свой 20-й трофей, в шестой раз выиграв Australian Open!

Марин Чилич старался добавить в матч интриги. Роджер по ходу турнира никому не отдал ни партии. Хорват зацепил у него две. В четвертом сете просто «прошелся» по швейцарцу, отыгравшись со счета 1:3 и взяв пять геймов кряду! При этом – чуть не брейканул Роджера в начале пятой партии. Федерер – выстоял. Дождался, когда Марин устанет. Скорее – когда начнет дрожать. И сделал то, чего от него ждали – мощной игрой закончил встречу в свою пользу.

В клуб «20 и больше» раньше вступали только девушки. Маргарет Корт (24 титула на «Больших шлемах», включая два – завоеванных до Открытой эры), Серена Уильямс (23), Штеффи Граф (22). Теперь добавился и Роджер. Мы понимали, что он будет великим еще тогда – в 2005-м, во время поединка с Сафиным.

Но все-таки, не ожидали, что настолько!

ВОЗВРАЩЕНИЕ ВОЗНЯЦКИ

Второй круг, Яна Фетт – по ту сторону сетки (вы раньше слышали об этой соотечественнице Чилича?), и счет – 5:1, 40:15 в пользу хорватки в третьей партии.

Но Каролина Возняцки спаслась!

- Когда выпутываешься из подобной ситуации, дальше играешь «на деньги казино», - выбрала емкую метафору датчанка. – С такого счета в принципе уходишь редко. Тем более – в последнем сете. Но если удалось – то можешь действовать свободно. Словно тебе достался шанс, которого быть не должно. А значит, и упустить его не жалко.

Дважды закончив год первой ракеткой мира (2010-2011), Возняцки так и не сумела завоевать свой «Большой шлем». Вошла в пул тех, кто смог возглавить рейтинг, не одержав итоговой победы ни на одном из четырех главных турниров. До нее это удавалось Ким Клийстерс, Амели Моресмо, Динаре Сафина, Елене Янкович. Первые две затем сумели выиграть «мейджоры». Вот россиянка – не смогла. И сербка – тоже.

Несколько лет назад казалось, что у Возняцки этого тоже не получится.

Расставание с Рори Макилроем, серия травм, депрессия и поиск нового тренера на замену отцу – все это помешало закрепиться на вершине. Сезон-2016 Каро закончила на 19-й позиции! Кто думал, что она вернется в топ?

Симона Халеп тоже добиралась до финала не без приключений. Отыграла матчболы у Лорен Дэвис в четвертом круге. Отыграла матчболы у Анджелики Кербер – в полуфинале. Выдала эпический матч с той же Дэвис, дожав американку 15:13 в заключительной партии. И билась с Возняцки на протяжении трех часов!

Но в самой концовке силы, все же, закончились.

Это потом мы узнаем, что Симона весь чемпионат играла на обезболивающих. Что у нее «убиты» обе лодыжки. Подвернув ногу в самом первом круге, она только усугубила ситуацию. И даже не могла тренироваться больше 15 минут за раз. Что в ночь после финала румынку увезут в больницу с обезвоживанием. И ей придется провести под капельницей четыре часа! Все это – расплата за волю к победе. За настоящее упорство и стремление биться до конца.

Как же обидно при этом уступить финал! А заодно – и вершину рейтинга. Каро опять – первая в мире. Хотя время Халеп, наверное, еще придет.

- Возможно, главное, чему я сейчас рада – больше никто мне не задаст вопрос, когда я все же завоюю первый «Большой шлем»! – улыбалась Возняцки. – Правда, теперь все будут спрашивать насчет второго…

- Как ваш отец отреагировал на успех?

- Нормально. Уже пьет.

НЕДОБЫТЫЙ «ЗОЛОТОЙ ШЛЕМ»

Все россияне в одиночках на нынешнем турнире повылетали после третьего круга. И до него-то добрались только двое – Андрей Рублев и Мария Шарапова. Рублев не справился с Григором Димитровым, Марию разгромила Кербер. Чтобы в 1/8 финала «Большого шлема» не было наших игроков – такого не случалось аж с Уимблдона 2000 года!

Но все же, повод последить за Australian Open до конца у нас представился. Елена Веснина с Екатериной Макаровойустроили поход за новым парным титулом. Который мог бы сделать их дуэт одним из лучших за последние десятилетия!

Когда в 2012 году Елена предложила нынешней партнерше поиграть вместе перед Олимпиадой в Лондоне, никто не думал, что новообразованный тандем станет таким успешным. Те Игры россиянки закончили в четвертьфинале (правда, Мария Кириленко с Надеждой Петровой все-таки принесли России бронзу). Но дальше начинался взлет! Девушки выиграли «Ролан Гаррос (2013). Выиграли US Open (2014), взяли Итоговый чемпионат и золото Олимпиады в Рио (2016). Наконец, взяли Уимблдон в прошлом году! По состоянию на начало этого сезона в их списке достижений было всего-то два пробела – первое место в рейтинге и титул чемпионок Australian Open.

Вот за последний они и сейчас бились. При этом – до последнего. Вышли в финал. И…

К сожалению, уступили.

Кристина Младенович проиграла 15 матчей подряд – но это в одиночке. В парном разряде, вместе с Тимеей Бабош, француженка все же опять расстроила наших болельщиков (после всех гневных выпадов в адрес Шараповой). Надо признать – соперницы российского дуэта сыграли здорово. Правда, и Веснина с Макаровой не показали все, что могли.

Волнение? Мандраж? Груз ожиданий? Что им так помешало?

Впрочем, неважно. Возглавить рейтинг Елена и Екатерина могут совсем скоро. Но вот оформить «золотой карьерный Шлем» теперь получится не раньше следующего года.

СТАТИСТИКА

ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ АВСТРАЛИИ

МЕЛЬБУРН

Турнир «Большого шлема». Открытые корты. Покрытие – хард. Общий призовой фонд – $43 312 500.

Мужчины. Одиночный разряд. Финал

Федерер (Швейцария, 2) – Чилич (Хорватия, 6) – 6:2, 6:7 (5:7), 6:3, 3:6, 6:1.

Женщины. Одиночный разряд. Финал

Возняцки (Дания, 2) – Халеп (Румыния, 1) – 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.

Мужчины. Парный разряд. Финал

Марах/Павич (Австрия/Хорватия, 7) – Кабаль/Фарах (Колумбия, 11) – 6:4, 6:4.

Женщины. Парный разряд. Финал

Младенович/Бабош (Франция/Венгрия, 5) – Веснина/Макарова (Россия, 2) – 6:4, 6:3.

Микст. Финал

Дабровски/Павич (Канада/Хорватия, 8) – Бабош/Бопанна (Венгрия/Индия, 5) – 2:6, 6:4, 1:0 (11:9).