Андрей Рублев и Карен Хачанов впервые в карьере дошли до финала «Мастерса». Правда, выиграть титул не смогли – в финале в Майами молодые россияне уступили ветеранам Бобу и Майку Браунам.

МОЛОДОСТЬ ПРОТИВ ОПЫТА

Немного простых цифр.

Андрею Рублеву и Карену Хачанову на двоих – 41 год. Каждому из братьев Брайанов в конце апреля исполнится 40.

В парном рейтинге ATP Майк и Боб – в первой десятке (на девятой строчке). Хачанов – во второй сотне (118-й). Рублев – в четвертой (320-й).

В нынешнем сезоне оба россиянина в парном разряде провели всего три матча (ни одного – друг с другом). Карен добился одной победы, Андрей – ни одной. Брайаны выходили на корт 17 раз, из них всего пять – проиграли.

На счету американцев до минувшей субботы было 345 финалов на двоих. И 114 совместных титулов (у Майка чуть больше – он пару раз выигрывал турниры с индусом Махешем Бхупати и багамцем Марком Ноулсом). Хачанов в паре до решающих игр не добирался ни разу. Рублев – один раз (победил на Кубке Кремля-2015 с Дмитрием Турсуновым). «Качество» титулов двух братьев – вопрос отдельный. Тут и золото Олимпиады в Лондоне, и 16 «Больших шлемов» (минимум по две победы – на каждом), и Итоговые чемпионаты ATP… И бог весть сколько строчек на вершине рейтинга.

– Ребята, вы еще в подгузниках были, когда мы стали профессионалами! – смеялся Майк в Майами, подшучивая над Рублевым с Хачановым.

И это, кстати, не метафора – в ATP-Туре Брайаны появились в 1998 году. Андрею было несколько месяцев. Карену – только-только исполнился год.

И вот такие разные соперники сошлись в титульном матче флоридского турнира. Мы ждали в Майами борьбы за победу со стороны Елены Весниной и Екатерины Макаровой – но девушки проиграли в полуфинале. А от Хачанова с Рублевым подобного не ждал никто! Шутка ли – из россиян в финалах «Мастерсов» не было никого со времен Евгения Кафельникова! А это, на минуточку, 2003 год…

ВНЕЗАПНЫЙ ПРОРЫВ

Андрей и Карен хороши в одиночке. И в этой одиночке каждый из них легко расправится и с Майком, и с Бобом. В текущем сезоне оба успели побывать в финалах. Рублев в Дохе уступил. Хачанов взял титул в Марселе. В Майами оба же попали в число сеяных. Но вылетели рано… Андрей во втором круге не справился с канадцем Васеком Поспишилом. Карен – в третьем раунде с Кевином Андерсоном (кто не помнит, представитель ЮАР – 8-я ракетка планеты и финалист последнего US Open).

Зато ребята задержались в паре! Хотя и здесь могли уступить уже в первом круге. На супер-тай-брейке у француза Фабриса Мартена и хорвата Франка Скугора пришлось отыгрывать матчболы и дожимать соперников – 15:13. Непросто пришлось с Джейми Марреем и Бруно Суаресом во втором раунде (британец и бразилец, так-то, тоже выигрывали «Большие шлемы»). Чемпионы Australian Open-2018 Оливер Марах и Мате Павич опять же были фаворитами во встрече с россиянами. Но тоже уступили! Как и Стив Джонсон с Сэмом Керреем – несмотря на поддержку домашних трибун.

И вот он – внезапный финал!

После такой серии матчей уже б никто не удивился, обыграй Андрей и Карен даже Брайанов. И наши парни взяли первый сет! Но дальше Боб и Майк, как ожидалось, перехватили и россиян инициативу. Сумели добавить. Использовать свой опыт, который очень важен в паре. Использовать свое феноменальное чувство напарника (как ни крути, а близнецы ведь, все-таки!). И для начала сравняли счет по сетам. А следом – выиграли и супер-тай-брейк (10:4).

– Когда нам было лет по 10, мы смотрели на Боба и Майка по телеку. Они уже тогда были лучшими в мире! Одной из сильнейших команд! И остаются ими до сих пор, – признался Хачанов. – Конечно, парни – в отличной форме. Нам понравилось с ними играть. И они заслужили победу.

– Ребята, вы тоже – молодцы! – ответил Майк. – Сейчас вам не хватило опыта. Но когда подрастете – будете жесткой и сильной командой.

Кстати, в конце этой недели сборной России играть с Австрией за выход в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса. Рублев и Хачанов – в команде. Капитан Шамиль Тарпищевбудет серьезно думать, кого же выставить на парный матч?

Майами (США)

Категория ATP 1000 «Мастерс»

Открытые корты

Покрытие – хард

Призовой фонд – $7 972 535

Мужчины

Одиночный разряд

Полуфинал

А. Зверев (Германия, 4) – Каррено-Буста (Испания, 16) – 7:6 (7:4), 6:2

Изнер (США, 14) – Дель-Потро (Аргентина, 5) – 6:1, 7:6 (7:2)

Парный разряд

Финал

Б. Брайан/М. Брайан (США, 4) – Хачанов/Рублев (Россия) – 4:6, 7:6 (7:5), 1:0 (10:4)

Женщины

Одиночный разряд

Финал

Стивенс (США, 13) – Остапенко (Латвия, 6) – 7:6 (7:5), 6:1