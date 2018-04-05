«В БАСКЕТБОЛЕ БОЛЕЮ ЗА «КЛИВЛЕНД»

Во втором круге Australian Open Карен Хачанов лишь в упорной борьбе уступил Хуану-Мартину Дель-Потро. В феврале он выиграл второй титул в карьере – в Марселе. На прошлой неделе вместе с Андреем Рублевым дебютировал в финале «Мастерса» – в Майами. Сейчас россиянин занимает 40-е место в рейтинге и в эти выходные готовится сыграть за нашу сборную против австрийцев в Кубке Дэвиса. Мы встретились с Кареном после жеребьевки матча, прошедшей на большой арене «Лужников».

– Шамиль Тарпищев только что сказал – все теннисисты здорово играют в футбол. Вы, получается, тоже? – первый вопрос Хачанову.

– Если честно, давно уже не играл. В детстве часто бегал с мячом, но все-таки из-за моих габаритов и роста мне больше нравится другой командный вид – баскетбол. Вот им серьезно увлекаюсь!

– Следите? Играете?

– И то, и другое. Пару лет назад бывал здесь, недалеко, на площадке под мостом на Воробьевых горах, где собираются стритболисты. Сейчас, конечно, на это не хватает времени. Но если появляется возможность – с удовольствием готов побросать мяч в кольцо.

– На матчи какие-то ходите?

– Вот, наконец, побывал на играх НБА. Никогда раньше не был, а тут в Майами сразу три раза сходил! – смеется Карен. – Раз уж мы там задержались из-за пары, удалось выбраться на встречи «Хит». Потрясающее шоу – очень все зрелищно и атмосфера незабываемая. Но вообще сам болею за «Кливленд».

– С чего бы?

– Леброн Джеймс – мой любимый игрок! И помню, конечно, как наши ребята – Тимофей Мозгов и Саша Каун – стали с «Кавс» чемпионами в 2016 году.

– Тут, в обновленных «Лужниках», раньше были?

– Нет, сейчас – первый раз. Знаю, сборная здесь недавно играла с Бразилией, но я в это время был в Америке… Хотя летом, надеюсь, получится выбраться на какие-нибудь матчи чемпионата мира. По датам я как раз на пару дней заеду в Москву. Если появится шанс прийти в «Лужники» – обязательно им воспользуюсь.

«ФИНАЛ В МАЙАМИ НАС НЕ УДИВИЛ»

– Вернемся к теннису. Удивили сами себя тем, что вышли в финал в паре в Майами?

– В общем, нет. Чему удивляться? И я, и Андрей хорошо выступаем в одиночном разряде. А парники с такими, как мы, играть не любят. Боятся. Конечно, они пытаются делать то, что хорошо умеют – выходить к сетке, бить с лета… Но с нашими ударами от задней линии им справиться непросто. И это рушит их теннис.

– Пусть даже эти парники – чемпионы «Больших шлемов»?

– Да. Понятно, что ребята – серьезные спортсмены, я с этим не спорю. И все свои титулы они заслужили по праву. Плюс им помогает сыгранность, опыт, ведь многие играют друг с другом годами. Но все-таки два сильных одиночника вместе сильнее тех, кто выступает только в паре. В этом никакой новости нет.

– Тогда сильно расстроились, что в финале не сумели справиться с Брайанами?

– Конечно, хотелось победить. Тем более, это «Мастерс»! Мы были близки – взяли первый сет, могли оставить за собой и второй… Но многое решило всего пара очков во второй партии, на тай–брейке. Потом уже Боб и Майк нас дожали.

– Чего вам не хватило?

– Опыта, спокойствия, везения… Всего по чуть-чуть. Где-то Брайаны сыграли просто здорово, где-то мы допустили пару глупых, ненужных ошибок.

– Вы с Рублевым нечасто выступаете вместе. Во Флориде в этом сезоне играли пару первый раз.

– Просто многое упирается в личный график. Не всегда мы ездим на одни и те же турниры. Не всегда можем попасть по рейтингу в сетку – в этом случае приходится искать других партнеров. Но когда есть возможность, то заявляемся вместе – на «Ролан Гарросе» так было, на US Open… Да много где еще.

«МЕДВЕДЕВ ВСЕ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО»

– Вы в этом сезоне завоевали второй титул, были другие хорошие результаты. Довольны, как складывается год?

– В целом – да. В межсезонье я снова начал работать с Ведраном Мартичем – бывшим тренером Горана Иванишевича. Он меня уже тренировал – год или полтора, еще по юниорам. Потом было сотрудничество с Гало Бланко – и мы проработали почти четыре года. Но в итоге решили расстаться. Так что я вернулся к Мартичу, и пока всем доволен. Чувствую, что прибавляю, стараюсь прогрессировать. И действительно в этом сезоне было немало хороших матчей.

– Уверенность растет?

– Разумеется.

– Значит, есть планы выиграть еще пару титулов в ближайшее время?

– На каждый турнир приезжаешь, чтобы бороться за победу. Иначе какой смысл вообще играть? Другое дело, что я стараюсь не забегать вперед. Думаю не сразу о титуле, а лишь о предстоящем матче. Так и настраиваюсь – день ото дня к каждой конкретной игре.

– Турнир в Майами запомнился конфликтом между Даниилом Медведевым и Стефаносом Циципасом. Готовы прокомментировать этот эпизод?

Напомним – после поражения от Медведева в первом круге Циципас, пожав сопернику руку, по дороге к скамейке сказал «долбанный русский». Что, разумеется, взбесило Даниила. В итоге россиянин разразился гневной тирадой в адрес представителя Греции, советуя ему «заткнуться» и требуя «посмотреть мне в глаза». Интересный факт – Циципас является сыном российской теннисистки Юлии Сальниковой и внуком футболиста сборной СССР, олимпийского чемпиона Мельбурна Сергея Сальникова.

– Считаю, Даня все сделал правильно. Жестко ответил, поставил Циципаса на место.

–Часто приходится сталкиваться с подобным хамством?

– Бывает, хотя конкретно этот случай – особый, со мной такого не было. Не знаю, как я бы среагировал на месте Даниила. Вообще, есть в Туре «едкие» игроки, которые могут что-нибудь бросить в твой адрес. Особенно, если недовольны результатом или сознательно стараются вывести тебя из себя. Имен называть не буду, но такие персонажи встречаются. И отношение к ним соответствующее. Конечно, стараешься не реагировать, но когда ты и так весь на адреналине, сдержаться непросто. Бывало, что и я ругался. Нечасто, но все же.

«В АМЕРИКЕ ЗА МЕСЯЦ НАДОЕЛО»

– Не обидно, что не удалось задержаться в Майами на пару дней? Курорт, все-таки.

– Вот уж нет! Я и так в Америке целый месяц провел. Надоело. Хотелось уже оттуда уехать. В Москву или в Европу. Планировал три-четыре дня отдохнуть, но поскольку мы дошли до финала, на отдых остался всего один день. Да и тот провел в самолете.

– Но силы на Кубок Дэвиса есть?

– Конечно. Я прилетел в понедельник, во вторник уже начал тренироваться. В целом, чувствую себя нормально.

– Почему решили постелить хард? Ведь начинается грунтовый сезон.

– Не хотели, чтобы приехал Доминик Тим. Расчет был на то, что он начнет подготовку к грунту и не захочет лететь в Москву. Правда, в итоге Тим получил травму в Индиан-Уэллсе, так что не сыграл бы за Австрию в любом случае. Но решение-то принимали заранее, еще в начале февраля.

– Самим теперь будет сложнее адаптироваться к другому покрытию?

– Конечно, но выбора особого нет. Я люблю готовиться к грунту две недели – сразу после Майами, если нет игр за сборную. Успеваю и психологически от турниров отдохнуть, и дома побывать, и потренироваться нормально. Сейчас на все про все будет семь дней. Но что поделать? Придется справляться с ситуацией так.